ВС Армении нарушили режим прекращения огня 85 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 85 раз, сообщает министерство обороны Азербайджана в пятницу, передает Day.Az.

С позиций, расположенных в селах Воскеван Ноемберянского района, Паравакар Иджеванского района, Чинари Бердского района, Джил и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гушчу Айрым, Мезем Газахского района, Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Абдинли, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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