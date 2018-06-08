Самолет Саргсяна опозорил команду Пашиняна

8 июня 2018 21:45

Только недавно премьер Армении Никол Пашинян пообещал, что армянские чиновники отныне будут летать в зарубежные поездки только эконом-классом и вести себя скромно. А сегодня в СМИ уже бурно обсуждается очередной факт невыполнения премьером данного гражданам обещания.

В центре скандала оказался первый вице-премьер Арарат Мирзоян, который на днях съездил с делегацией в Душанбе для участия в заседании глав правительств стран-членов СНГ. И полетел туда на самолете Сержа Саргсяна, то есть премьер-министра.

Гонять самолет главы государства по такому случаю - ничто иное как желание случайно оказавшегося на совершенно неподходящей должности мальчика с митинга, коим является Мирзоян, прокатиться на саргсяновском борте. Кто знает, что завтра будет, может, это единственный шанс для него, правой руки "гавроша" Пашиняна увидеть, "как люди живут".

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Забавно, что пока Мирзоян катался на первом борте Армении в Душанбе, руководитель Аппарата правительства, такой же мальчик с митинга Эдуард Агаджанян разглагольствовал о неоправданных и алогичных расходах бывшего правительства, в частности, указал на расходы на дизельное топливо и служебные автомашины. Командировочные расходы прежнего правительства также вызывали недовольство у граждан, поэтому новое будет делать все наоборот - члены правительства будут летать эконом-классом.

А в это время Мирзоян...

Вчера журналисты атаковали вице-премьера, потребовав обосновать полет в Душанбе на премьерском самолете. Ответ был таким наивным, что заместителя Пашиняна можно только пожалеть. Вернее, пожалеть армянский народ, у которого такой вице-премьер. Объясняя бессмысленные траты, Мирзоян заявил, что "была техническая проблема со временем, обеспечением одновременных билетов для всей делегации, а также необходимо было убедить партнеров из СНГ, что первый вице-премьер может быть представлен на должном уровне".

Ну как можно государственному лицу нести такую чушь... Выходит, что в тот день вся Армения дружно собиралась лететь на самолете в Душанбе и для членов правительственной делегации не нашлось билетов. А по поводу представления Армении на должном уровне, самолет - это последнее, что в таких случаях может свидетельствовать об уровне страны. На международных встречах гораздо важнее, кто ее представляет. А если посмотреть в интернете ролик о визите первого вице-премьера Арарата Мирзояна в Душанбе, то жалость к армянскому народу становится просто невыносимой. Пацан с бородкой, неуверенный и отрешенный от происходящего, на лице которого написан только один вопрос - "что это я тут делаю?" Пока члены его аппарата ведут разговор с принимающей стороной, Мирзоян смотрит то в камеру, то в потолок и явно чувствует себя не в своей тарелке.

Кстати, в этой истории правительство Пашиняна переплюнуло прежние власти. Как пишет газета "Грапарак", в "старой Армении" первым бортом какой-либо вице-премьер - ни Ваче Габриелян, ни Армен Геворкян - не летали.

Полет обошелся в 20 млн. драмов, по утверждению же Мирзояна - в 14 млн.

Новые власти Армении слишком рано начали открыто опровергать самих же себя. Может быть, это потому, что не верят в свое долгожительство?

Зульфугар Ибрагимов

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