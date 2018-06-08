Самолет Саргсяна опозорил команду Пашиняна

Только недавно премьер Армении Никол Пашинян пообещал, что армянские чиновники отныне будут летать в зарубежные поездки только эконом-классом и вести себя скромно. А сегодня в СМИ уже бурно обсуждается очередной факт невыполнения премьером данного гражданам обещания.

В центре скандала оказался первый вице-премьер Арарат Мирзоян, который на днях съездил с делегацией в Душанбе для участия в заседании глав правительств стран-членов СНГ. И полетел туда на самолете Сержа Саргсяна, то есть премьер-министра.

Гонять самолет главы государства по такому случаю - ничто иное как желание случайно оказавшегося на совершенно неподходящей должности мальчика с митинга, коим является Мирзоян, прокатиться на саргсяновском борте. Кто знает, что завтра будет, может, это единственный шанс для него, правой руки "гавроша" Пашиняна увидеть, "как люди живут".

Забавно, что пока Мирзоян катался на первом борте Армении в Душанбе, руководитель Аппарата правительства, такой же мальчик с митинга Эдуард Агаджанян разглагольствовал о неоправданных и алогичных расходах бывшего правительства, в частности, указал на расходы на дизельное топливо и служебные автомашины. Командировочные расходы прежнего правительства также вызывали недовольство у граждан, поэтому новое будет делать все наоборот - члены правительства будут летать эконом-классом.

А в это время Мирзоян...

Вчера журналисты атаковали вице-премьера, потребовав обосновать полет в Душанбе на премьерском самолете. Ответ был таким наивным, что заместителя Пашиняна можно только пожалеть. Вернее, пожалеть армянский народ, у которого такой вице-премьер. Объясняя бессмысленные траты, Мирзоян заявил, что "была техническая проблема со временем, обеспечением одновременных билетов для всей делегации, а также необходимо было убедить партнеров из СНГ, что первый вице-премьер может быть представлен на должном уровне".

Ну как можно государственному лицу нести такую чушь... Выходит, что в тот день вся Армения дружно собиралась лететь на самолете в Душанбе и для членов правительственной делегации не нашлось билетов. А по поводу представления Армении на должном уровне, самолет - это последнее, что в таких случаях может свидетельствовать об уровне страны. На международных встречах гораздо важнее, кто ее представляет. А если посмотреть в интернете ролик о визите первого вице-премьера Арарата Мирзояна в Душанбе, то жалость к армянскому народу становится просто невыносимой. Пацан с бородкой, неуверенный и отрешенный от происходящего, на лице которого написан только один вопрос - "что это я тут делаю?" Пока члены его аппарата ведут разговор с принимающей стороной, Мирзоян смотрит то в камеру, то в потолок и явно чувствует себя не в своей тарелке.

Кстати, в этой истории правительство Пашиняна переплюнуло прежние власти. Как пишет газета "Грапарак", в "старой Армении" первым бортом какой-либо вице-премьер - ни Ваче Габриелян, ни Армен Геворкян - не летали.

Полет обошелся в 20 млн. драмов, по утверждению же Мирзояна - в 14 млн.

Новые власти Армении слишком рано начали открыто опровергать самих же себя. Может быть, это потому, что не верят в свое долгожительство?

Зульфугар Ибрагимов