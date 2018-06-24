ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 92 раза.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Джафарли, Бала Джафарли Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и Заманлы Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шураабад, Шыхлар, Баш Карвенд, Ширванлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.