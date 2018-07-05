Европарламент: Ратификация новых соглашений со сторонами карабахского конфликта должна быть обусловлена прогрессом в мирном урегулировании

Ратификация новых соглашений между Европейским союзом (ЕС) и сторонами армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта должна быть обусловлена существенным прогрессом в мирном урегулировании конфликта.

Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарной сессии Европарламента, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Ратификация новых соглашений между ЕС и сторонами нагорно-карабахского конфликта должна быть обусловлена существенным прогрессом в деле мирного урегулирования конфликта. Это включает в себя соблюдение режима прекращения огня и поддержка осуществлению мадридских принципов и усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в тексте резолюции.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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