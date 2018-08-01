Сбежит ли Саргсян?

Таким вопросом задаются сегодня в Армении многие. Точнее, вопрос стоит так: вернется ли он после "обследования", которое якобы проходит в настоящее время в Европе?

Информация об отъезде Сержа Саргсяна из Армении появилась 24 июля. Он отправился в Италию на медобследование. Утверждалось, что через десять дней он вернется. Осталось три дня, чтобы это проверить.

Междлу тем, здание 1in.am напоминает, что в дни ареста Роберта Кочаряна Серж Саргсян находился за границей. Некоторые говорили, что Серж Саргсян проходит медицинское обследование, другие отмечали, что это очередной летний отдых третьего президента. Но главное не это, а то, вернется ли Серж Саргсян в Армению или останется за границей?

Этот вопрос стал актуален в особенности после ареста Роберта Кочаряна: в Армении был сломан стереотип об исключительном конституционном иммунитете бывших президентов, и, например, Роберт Кочарян оказался в тюрьме в течение всего одного дня.

Учитывая прецедент Роберта Кочаряна, Серж Саргсян может и не вернуться. Но в этом случае он невольно признает, что у него есть проблемы с правосудием - фактически, предпочтя от него скрываться. Этот вариант предполагает окончательное отчуждение Сержа Саргсяна от политики, причем, с весьма бесславным эпилогом, в образе дезертира.

Но здесь проблема не только в личности Сержа Саргсяна, а в дальнейшей судьбе РПА. За последние три месяца партия не успела адаптироваться к новой реальности, продолжая ассоциироваться с именем Сержа Саргсяна. И сейчас если лидер партии решит не возвращаться из-за границы, это будет неожиданным ударом по репутации партии, которая и так сравнялась с землей вследствие последних коррупционных разоблачений. "Дезертирство" Сержа Саргсяна поставит окончательный крест на перспективе РПА, рассуждает издание.

Вернется Саргсян или сбежит, станет известно на днях. Не исключено, что за эти несколько дней появятся какие-то новые развития в деле Роберта Кочаряна, которые повлияют на его решение.

Во всяком случае, провозглашенная в советской кинокомедии формула "сядем все" главе "карабахского клана" вряд ли придется по вкусу.

Султан Керим