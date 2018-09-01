RT Маргариты Симоньян устроил провокацию против азербайджанского клуба "Карабах" - ФОТО - ПОДРОБНОСТИ

Руководимый Маргаритой Симоньян ресурс RT (Россия сегодня) устроил провокацию против азербайджанского футбольного клуба "Карабах", вышедшего, как известно, в групповой тур Лиги Европы УЕФА.

Информируя о результатах вчерашней жеребьевки, сайт russian.rt.com представил агдамский клуб как принадлежащий Армении.

Можно было бы это списать на неосведомленность автора репортажа Сергея Старикова, но личность патронессы данного ресурса не оставляет сомнений, что это не банальная ошибка, а преднамеренная провокация.

Ревность и зависть к азербайджанскому клубу у армянской стороны вполне понятны. Мало того, что клуб носит раздражающее оккупантов название "Карабах", он еще и представляет оккупированный ныне Арменией регион Азербайджана - Агдам, а на его логотипе изображены карабахские скакуны. И особенно раздражает наших соседей то, что все это видят и слышат уже на европейской футбольной арене, где "Карабах" уже второй год демонстрирует хорошую игру. В 2017 году он стал первым азербайджанским клубом, вышедшим в групповой этап Лиги чемпионов. И хотя не сумел выйти из своей группы, оставил о себе прекрасное впечатление и в футбольном мире заговорили об азербайджанском футболе.

Разгромив в минувший четверг молдавский "Шериф", агдамцы уже во второй раз вышли в групповой этап Лиги чемпионов и будут сражаться в группе E с серьезными соперниками - английским "Арсеналом", португальским "Спортингом" и украинской "Ворсклой".

В этот раз у армянской стороны сразу две причины для истерики. Во-первых, выход клуба с названием "Карабах", а, во-вторых, наличие в составе клубов-соперников армянских игроков. В Армении уже подняли вой по этому поводу, мол, "угроза безопасности" Генриху Мхитаряну ("Арсенал") и Гегаму Кадимяну ("Ворскла"), которым придется играть и в Баку. Конечно же, никто и ничто армянским игрокам указанных клубов в Азербайджане не угрожает, тем не менее, негативный информационный фон армянской стороной уже создается.

МИД Азербайджана в ответ на это выступил с заявлением, в котором отмечено, что "к этому вопросу можно будет вернуться после того, как команды определятся с заявками на матчи. Любые обращения, поступившие в связи с этим в МИД, будут рассмотрены".

И вот теперь провокация от Маргариты Симоньян.

Несмотря на "национальные приоритеты" скандальной журналистки, RT - издание все же российское, а не армянское. И исправление подобной, мягко говоря "ошибки" должно стать для, повторимся, российского, а не армянского, ресурса "Россия сегодня" делом чести. Чтобы доказать, что российская журналистика, независимо от окончания фамилии руководителя издания, служит интересам России и способна уважать ее друзей.

Зульфугар Ибрагимов