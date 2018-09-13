Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после капремонта в школах №295, №187 и №192 в Сабунчинском районе Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

10:54

13 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в полной средней школе номер 192 в поселке Забрат Сабунчинского района Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о работе, проведенной в школе.

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10:48

В поселке Маштага Сабунчинского района Баку капитально отремонтировано здание полной средней школы номер 187 имени Джафара Джабарлы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 13 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в этом учебном заведении после капитального ремонта.

Глава государства был проинформирован о работе, проведенной в школе.

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10:43

13 сентября Президент Aзербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после капитального ремонта в полной средней школе номер 295 поселка Нардаран Сабунчинского района Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о работе, проведенной в школе.

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