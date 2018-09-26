Какое оружие Россия продает Азербайджану - ПОДРОБНОСТИ

Тема продажи Азербайджану российского оружия остается актуальной в Армении при любых властях. Тема эта не очень приятная для армянских чиновников, потому что раз за разом приходится путаться в словах, пытаясь объяснить, как так получается, что стратегический союзник Армении продает оружие конфликтующему с ней государству.

На брифинге в среду пресс-секретарю министерства иностранных дел Армении Тиграну Балаяну в очередной раз был задан этот неприятный вопрос. Балаян, не найдя вразумительного варианта ответа, заявил: "Приобретение Азербайджаном оружия является потенциально опасным для всего региона". Это все, что мог сказать представитель армянского МИД. Не может же он признать, что сотрудничество с Азербайджаном всегда было и остается для России в приоритете, сколько бы она ни заявляла о стратегическом сотрудничестве с Арменией. Что Москва куда более заинтересована в Баку, чем в Ереване, от которого всегда ждет ударов в спину. Азербайджан умеет дружить и является надежным партнером, способным к тому же и платить.

А тем временем в Баку продолжает работу III Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018. Представлена на ней среди десятков стран мира и Россия.

Как пишет ТАСС, в настоящее время Азербайджан является крупным партнером РФ на оружейном рынке. Согласно оценке Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2006-2016 годах доля российских вооружений в суммарном импорте оборонной продукции Азербайджана составляла порядка 22%.

Детализируя эти данные, российское издание напоминает, что в рамках крупного пакета контрактов азербайджанская сторона получила от РФ в 2013-2018 годах значительный объем вооружения сухопутных войск нового производства: 100 основных танков Т-90С; 118 боевых машин пехоты БМП-3; 230 бронетранспортеров БТР-82А; 166 артиллерийских систем, в том числе 18 самоходных гаубиц "Мста-С" калибра 152 мм, 18 самоходных орудий "Вена" калибра 120 мм (Азербайджан стал их стартовым заказчиком), 18 боевых машин реактивной системы залпового огня "Смерч" калибра 300 мм, 24 боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

Специалисты отмечали, что стоимость этого портфеля контрактов составила до $1 млрд. По оценкам экспертов российского Центра анализа стратегий и технологий, в этот пакет также входили два дивизиона самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С", буксируемые гаубицы "Мста-Б" калибра 152 мм, возимые минометы "Сани" калибра 120 мм, автотранспорт, инженерное имущество, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М и БРЭМ-Л, инженерные машины разграждения ИМР-3М и боеприпасы.

По отдельному контракту 2010 года Азербайджан получил от РФ 24 боевых вертолета Ми-35М для пограничной службы (поставлены в 2011-2013 годах, стоимость контракта - $360 млн.) и 71 многоцелевой вертолет Ми-17-1В (40 единиц для военно-воздушных сил, 20 - для пограничной службы, шесть - для службы государственной охраны, пять - для МВД).

Кроме того, тогда же был заключен пакет контрактов на поставку систем противовоздушной обороны. По нему в 2011-2012 годы Азербайджан получил 300 пусковых устройств и 1500 зенитных ракет переносного зенитного ракетного комплекса "Игла-С".

По информации ТАСС, в 2014 году Азербайджан направлял в Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству РФ заявку на приобретение одного дивизиона подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бал-Э". По данным СМИ, сделка пока не состоялась, но продолжает обсуждаться сторонами. Также не были реализованы опционы на закупку еще 100 российских танков Т-90С и 12 вертолетов Ми-35М.

И так далее.

Как Тиграну Балаяну объяснить все это своим возмущенным соотечественникам?

Зульфугар Ибрагимов