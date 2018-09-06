Объемы военных контрактов Азербайджана с Россией вызвали панику в Армении

На состоявшейся 1 сентября в Сочи встрече с главой РФ Владимиром Путиным Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что "продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту".

Озвученная азербайджанским лидером цифра вызывала крайнее беспокойство в Армении. Общественность страны-агрессора немедленно заговорила о скорой войне, нарушении баланса и прочем.

Чтобы успокоить взволнованных сограждан, координатор специализированного сайта "Разминфо" Карен Вртанесян поспешил пояснить изданию "Аравот", что речь идет о подписанных ранее контрактах, а не новых соглашениях. Однако предположил, что реальная сумма, скорее всего, выше, а каковы объемы будущих закупок - так вообще неизвестно.

Отметим, что тема российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества волнует наших соседей давно и безрезультатно. Уже не первый год Армения на самых разных уровнях, вплоть до официального, делает возмущенные заявления и требует от Москвы прекратить продавать оружие Азербайджану, как противнику ее "стратегического партнера". В России на эту суету особого внимания не обращают, отделываясь от назойливых претензий армянской стороны словами "ничего личного - просто бизнес". По соответствующим контрактам в Азербайджан уже поступили тяжелое наступательное вооружение, дальнобойные артиллерийские системы, бронетехника и многое другое.

Предыдущие власти Армении постоянно подвергались критике за то, что не могут предотвратить вооружения Россией Азербайджана. От новых властей в лице премьера Никола Пашиняна ожидалось, что он сразу же поставит вопрос ребром. Но тот уже дважды имел возможность высказать требования Еревана на встречах с Путиным, а ничего не меняется. Значит, как полагают в Армении, Пашинян либо не поднимал этот вопрос, либо российское руководство пропустило армянские претензии мимо ушей. Теперь ожидается, что требования относительно продажи оружия Баку будут выложены Пашиняном на предстоящей 8 сентября очередной встрече с Владимиром Путиным в Москве.

Кстати, в Армении многие обратили внимание на то, что среди подписанных в ходе визита Президента Азербайджана в РФ документов не было касающихся военного сотрудничества, и посчитали это "добрым знаком". Однако в своем заявлении после проведенных переговоров азербайджанский лидер разрушил эти надежды, подчеркнув, что на встрече тема военно-технического взаимодействия была обсуждена.

"Мы также сегодня обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества. Оно имеет уже большие традиции. Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, вернее, продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту, поскольку Азербайджан продолжает модернизацию Вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки", - сказал Президент Азербайджана.

Одним словом, оружие нашей стране Россия продавать будет, и объемы закупок в зависимости от ситуации могут и возрасти. Это плохая новость для Армении, тщетно пытающейся склонить военный баланс в регионе в свою сторону.

Зульфугар Ибрагимов