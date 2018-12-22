Огтай Асадов посетит Иран

22 декабря 2018 13:33

Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтаем Асадовым посетит 25 декабря с визитом Иран по приглашению иранской стороны. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на İSNA, передает Day.Az.

В рамках двухдневного визита запланированы встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани, председателем парламента Ирана, секретарем Высшего совета национальной безопасности, министром иностранных дел Ирана.

Также планируется визит Огтая Асадова в город Урмия.

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