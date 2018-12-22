Огтай Асадов посетит Иран
22 декабря 2018 13:33 120
Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтаем Асадовым посетит 25 декабря с визитом Иран по приглашению иранской стороны. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на İSNA, передает Day.Az.
В рамках двухдневного визита запланированы встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани, председателем парламента Ирана, секретарем Высшего совета национальной безопасности, министром иностранных дел Ирана.
Также планируется визит Огтая Асадова в город Урмия.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
21 Дек. 15:28 6 101
-
02:26 3 723
-
21 Дек. 17:27 3 713
-
21 Дек. 20:50 3 634
-
21 Дек. 16:15 3 365