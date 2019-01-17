Facebook разоблачил сеть проармянского "Спутника" - Симоньян доигралась

Facebook сообщил, что удалили несколько сот страниц, групп и учетных записей, которые занимались скоординированным распространением недостоверной информации в Facebook и Instagram, вводящей в заблуждение пользователей.

Администрация подчеркивает, что страницы и аккаунты удаляются в зависимости от их поведения, а не от контента, который они публикуют. В данном случае, как утверждается, люди, стоящие за этой деятельностью, координировали свои действия и использовали поддельные учетные записи.

Буквально несколько часов назад стало известно, что администрация Facebook удалила 289 страниц и 75 учетных записей за участие в скоординированных действиях в рамках сети, созданной Россией и действующей в странах Балтии, Центральной Азии, Кавказа и Центральной и Восточной Европы. Выявлено, что около 790 000 аккаунтов подписались на одну или несколько из этих страниц и ими заработано на рекламе около 135 000 долларов США.

Администраторы страниц и владельцы аккаунтов в основном представляли себя как независимые новостные страницы. Однако спрятаться от всевидящего ока администрации соцсети им не удалось - было выяснено, что страницы и аккаунты были связаны с сотрудниками российского информационного агентства "Спутник" и поднимали темы антизападного и антинатовского содержания.

Напомним, что ИА "Спутник" руководит небезызвестная Маргарита Симоньян. Считающая себя крупным специалистом в сфере пропаганды, она своей неграмотной и бездарной пропагандистской деятельностью уже в достаточной степени навредила имиджу России. "Спутник" под руководством Симоньян давно утратил функцию информагентства и превратился в низкокачественный рупор агитпропа. Деятельность агентства уже поймана на "крючок" и отслеживается на Западе, у которого с Россией не самые лучшие отношения. Понимая все это, Симоньян, тем не менее, продолжает распространять надуманную информацию, притягивать за уши факты и организовывать кампании в соцсетях. Очередную такую кампанию и поймали в Facebook "за руку".

Теперь Симоньян придется начинать все заново. А лучше всего соответствующим структурам в России подумать о ее замене на кого-то более компетентного, кто не доведет до того, чтобы имя Москвы полоскали на каждом западном перекрестке.

Зульфугар Ибрагимов