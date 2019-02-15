Повышение стипендий студентов откроет новые горизонты для развития азербайджанской науки

Распоряжение Президента Ильхама Алиева в связи со стипендиями, выдаваемыми докторантам, студентам, обучающимся в вузах, ссузах, а также на магистерском уровне Национальной академии наук Азербайджана, должно расцениваться как очередное проявление заботы об азербайджанской молодежи. Об этом, как передает Day.Az, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Бабаоглу отметил, что, в первую очередь, это понимается как улучшение социального положения студентов и молодежи, занимающейся наукой, поэтому повышение стипендий, стимулируя развитие науки в стране, откроет для этого новые горизонты.

Депутат подчеркнул, что в этом процессе важное значение имеет продолжительное и непрерывное образование. "Ранее магистрам была предоставлена отсрочка от воинской службы, затем были предприняты шаги по решению жилищно-бытовых проблем ученых, на всех ступенях образования дан старт реформам, опирающимся на новые технологии, и, наконец, принято важное решение по повышению стипендий. Эти меры дополняют друг друга, являются комплексными и обеспечивающими последовательность в этой сфере. Цель - обеспечить развитие науки в Азербайджане", - сказал Бабаоглу.

Напомним, что согласно распоряжению главы государства, стипендии за счет средств государственного бюджета установлены в следующем размере:

- по ступени докторантуры:

- докторантам по подготовке доктора наук - 300 манатов

- докторантам по подготовке доктора философии - 180 манатов

- в вузах и в Национальной академии наук Азербайджана:

- студентам, получающим именную стипендию - 170 манатов

- по ступени магистратуры:

- студентам с академическими показателями 91-100 баллов - 145 манатов

- студентам с академическими показателями 71-100 баллов - 120 манатов

- студентам с академическими показателями 51-100 баллов - 80 манатов

- по ступени бакалавриата:

- студентам с академическими показателями 91-100 баллов - 130 манатов

- студентам с академическими показателями 71-100 баллов - 110 манатов

- студентам с академическими показателями 51-100 баллов - 75 манатов

- в ссузах:

- студентам с академическими показателями 91-100 баллов - 75 манатов

- студентам с академическими показателями 71-100 баллов - 60 манатов

- студентам с академическими показателями 51-100 баллов - 50 манатов

- студентам учреждений профессионального образования - 50 манатов.