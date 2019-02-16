Ислам Сайдаев: Чеченцы и азербайджанцы всегда были близки и поддерживали друг друга

Подобные события, как произошедший в московском кафе "Неолит" инцидент, не скажутся на отношениях азербайджанцев и чеченцев, потому что оба братских народа всегда были близки и поддерживали друг друга.

Об этом, как передает Day.Az, в субботу сказал Trend помощник председателя Общественной палаты Чечни, член Союза журналистов России и чеченского отделения Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", директор Фонда поддержки изучения и развития языков, истории и культуры народов Кавказа Ислам Сайдаев.

"Все чеченцы и азербайджанцы, которых я знаю, осуждают произошедшее. Подобные действия никогда не были свойственны ни чеченцам, ни азербайджанцам", - сказал Сайдаев.

По мнению собеседника агентства, необходимо беречь мир, который установился в России и доброе отношение, как граждан РФ по отношению к азербайджанцам и чеченцам, так и доброе отношение между кавказскими народами.

В то же время, отметив, что инцидент является провокацией, Сайдаев добавил, что есть очень много недоброжелателей, которые хотели бы "нагреть" свои руки на очередном конфликте.

"Нельзя идти на поводу у провокаторов. Представители обеих диаспор уже дали оценку произошедшим событиям и однозначно их осудили. Я долгое время жил в Азербайджане, у меня там много друзей. Также много друзей у меня среди азербайджанцев, живущих в Турции. Считаю, что такие бытовые моменты не повредят отношениям азербайджанцев и чеченцев. Азербайджанцы и чеченцы всегда поддерживали друг друга. Мы и дальше будем жить в дружбе и взаимопонимании", - сказал Сайдаев.

Отметим, что помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов накануне, комментируя данный инцидент, отметил, что правительство Азербайджана расценивает его, как криминальное происшествие на бытовой почве и считает, что подобные факты не могут навредить исторически существующим между азербайджанским и чеченским народами дружественным и братским связям.

"Связи между азербайджанским и чеченским народами испытаны историей и носят образцовый характер. Наглядным подтверждением тому служат личные дружеские отношения между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Чечни Рамзаном Кадыровым, мысли, прозвучавшие на встрече, проведенной ими в конце минувшего года. В целом, азербайджанцы высоко оценивают веками формировавшуюся общую со всеми кавказскими народами историю и ценности и всегда стараются защищать их", - сказал Помощник Президента.