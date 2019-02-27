26 февраля в школе "Хабад Ор - Авнер" Баку состоялось мероприятие, посвященное 27-й годовщине Ходжалинской трагедии, сообщает Day.Az со ссылкой на Stmegi.

Выступивший на мероприятии директор школы Ефим Лезник рассказал учащимся о трагедии в Ходжалы. По его словам, Ходжалинский геноцид - это одна из самых ужасных трагедий XX века: "Евреи тоже пережили геноцид - Холокост, во время Второй мировой войны, когда нацистская Германия устроила этнические чистки, убивая евреев и грабя их имущество. В Израиле и в тех странах, где живут евреи, хорошо помнят об этом, во многих странах мира проводятся мероприятия в связи с геноцидом евреев.

Так же и в Азербайджане помнят трагедию своего народа. Потому что это действительно страшная трагедия, были убиты невинные люди, среди которых были дети и старики. Евреи Азербайджана всегда были рядом с азербайджанским народом в трудные времена и сегодня мы рядом с ним", - отметил Е. Лезник.

В свою очередь, преподаватель истории школы "Хабад Ор - Авнер" Рамиз Багирзаде сказал, что интерес армян к городу Ходжалы был связан с его стратегическим географическим положением: "Расположенный в этом районе, единственный на весь Карабахский регион аэропорт делал Ходжалы ещё более важным военным пунктом. В ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года армянские вооруженные формирования, при поддержке 366-го мотострелкового полка, оккупировали азербайджанский город Ходжалы.

Ходжалы со всех сторон оказался в блокаде. Мирные жители, которым удалось вырваться из окружения, с особой жестокостью были убиты в лесах устроившими засаду армянскими военными. В результате зверства армянских войск из числа населения Ходжалы свыше 600 человек были убиты, сотни людей попали в плен", - отметил педагог школы.

25 февраля 1997 года Гейдар Алиев издал указ "Об объявлении минуты молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида, сказал Р.Багирзаде.

"В резолюции, принятой 51 страной, Ходжалинской трагедии была дана оценка как "массовому геноциду мирного населения, совершенному армянскими вооруженными силами".

Проживающие в Азербайджане евреи помнят и чтят память погибших во время Ходжалинской резни", - заявил он.