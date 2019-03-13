Войска Нахчыванского гарнизона подняты по тревоге - ФОТО
13 марта 2019 11:05 692
Продолжаются командно-штабные учения войск Нахчыванского гарнизона, начавшиеся 11 марта. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Учения проводятся под руководством замминистра, командующего Отдельной общевойсковой армией, согласно Координационному плану войск Нахчыванского гарнизона на 2019 учебный год.
Соединения и части, участвующие в учениях, были подняты по сигналу боевой тревоги и выведены в район оперативного назначения. Дислокация войск была осуществлена скрытно и оперативно.
12 марта соединения и части, привлеченные к планированию боя и практической деятельности, были выведены на территорию учений.
Учения продолжатся до 16 марта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!