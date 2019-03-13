Продолжаются командно-штабные учения войск Нахчыванского гарнизона, начавшиеся 11 марта. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Учения проводятся под руководством замминистра, командующего Отдельной общевойсковой армией, согласно Координационному плану войск Нахчыванского гарнизона на 2019 учебный год.

Соединения и части, участвующие в учениях, были подняты по сигналу боевой тревоги и выведены в район оперативного назначения. Дислокация войск была осуществлена скрытно и оперативно.

12 марта соединения и части, привлеченные к планированию боя и практической деятельности, были выведены на территорию учений.

Учения продолжатся до 16 марта.