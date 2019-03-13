Любые изменения в формате переговоров должны быть приемлемы для всех сторон - действующий председатель ОБСЕ
Армения должна определить формат участия в переговорах по Карабаху, приемлемый для всех сторон, сказал в среду действующий председатель ОБСЕ, главой МИД Словакии Мирослав Лайчак на совместном брифинге с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.
Так Лайчак ответил на вопрос о том, что в вопросе карабахского урегулирования международное сообщество представлено сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Армению представляет премьер-министр, Азербайджан - президент, а кто и как должен представлять интересы народа Карабаха?
"Хочу сказать, что есть целый процесс, который проводится в рамках принятых традиций и может достичь определенных результатов. Конечно же, правительство Армении должно решить формат, но любое возможное изменение в формате переговоров должно быть приемлемо для всех сторон", - сказал Лайчак.
Он отметил, что было уделено много времени обсуждению данного вопроса и выразил надежду, что у армянских властей есть правильное решение по продолжению переговоров в соответствующем или имеющемся формате.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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