На VII Глобальном форуме в Баку, который пройдет с 14 по 16 марта, состоится обсуждение важных вопросов.

Эта мысль была высказана в выступлениях на ужине, организованном для участников Форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сопредседатели Центра Низами Гянджеви - бывший Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, бывший вице-президент Всемирного банка Исмил Серагельдин, председатель попечительского совета Фонда Соломона Р. Гуггенхайма Венди Фишер в своих выступлениях на мероприятии подчеркнули, что Глобальный форум в Баку стал традиционной платформой для обсуждения беспокоящих мир вопросов. Они выразили Азербайджанскому государству признательность за предоставленную участникам мероприятия возможность встретиться. Было отмечено, что постоянное развитие в международной плоскости мероприятия, позволяющего людям из различных стран встретиться и поделиться творческими идеями о том, как сделать мир лучше, заслуживает одобрения.

За эти годы Глобальный форум добился больших успехов. Особая роль в их достижении принадлежит Азербайджанскому государству.