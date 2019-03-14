В Баку стартует VII Глобальный форум - ФОТО
На VII Глобальном форуме в Баку, который пройдет с 14 по 16 марта, состоится обсуждение важных вопросов.
Эта мысль была высказана в выступлениях на ужине, организованном для участников Форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сопредседатели Центра Низами Гянджеви - бывший Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, бывший вице-президент Всемирного банка Исмил Серагельдин, председатель попечительского совета Фонда Соломона Р. Гуггенхайма Венди Фишер в своих выступлениях на мероприятии подчеркнули, что Глобальный форум в Баку стал традиционной платформой для обсуждения беспокоящих мир вопросов. Они выразили Азербайджанскому государству признательность за предоставленную участникам мероприятия возможность встретиться. Было отмечено, что постоянное развитие в международной плоскости мероприятия, позволяющего людям из различных стран встретиться и поделиться творческими идеями о том, как сделать мир лучше, заслуживает одобрения.
За эти годы Глобальный форум добился больших успехов. Особая роль в их достижении принадлежит Азербайджанскому государству.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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