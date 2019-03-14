География стран, которые хотят быть привлечены к энергетическим проектам Азербайджана, день ото дня расширяется.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своей речи на открытии VII Глобального Бакинского форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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