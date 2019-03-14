Президент Ильхам Алиев: География стран, которые хотят быть привлечены к энергетическим проектам Азербайджана, день ото дня расширяется
14 марта 2019 13:40 893
География стран, которые хотят быть привлечены к энергетическим проектам Азербайджана, день ото дня расширяется.
Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своей речи на открытии VII Глобального Бакинского форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
13 Мар. 16:27 14 514
-
13 Мар. 21:58 7 334
-
13 Мар. 16:39 5 906
-
13 Мар. 15:18 5 268
-
13 Мар. 22:00 4 602