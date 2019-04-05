Федерика Могерини: Иншаллах, Азербайджан и ЕС заключат новое соглашение - ФОТО
4 апреля в Брюсселе состоялось 16-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-Европа.
В заседании со стороны Азербайджана принял участие глава МИД Эльмар Мамедъяров, со стороны Европейского союза - верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.
|Эльмар Мамедъяров и Федерика Могерини, ньюсрум Совета, 4 апреля, Брюссель
Во время заседания были обсуждены решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, вопросы, входящие в повестку партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном, а также продолжающиеся переговоры по проекту нового двустороннего соглашения, Приоритеты партнерства, Восточное партнерство и другие вопросы.
Как передает Day.Az со ссылкой на EURACTIV, выступая перед журналистами, глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини сказала, что Брюссель и Баку находятся на заключительной и решающей стадии переговоров по "новому амбициозному двустороннему соглашению".
Она заявила, что в отличие от Украины, Грузии и Молдовы, уже подписавших соглашения по сотрудничеству, Азербайджан, страна, богатая нефтью и газом, стремится наладить очень тесные отношения с ЕС.
"Иншаллах, в скором времени Евросоюз и Азербайджан заключат новое торговое и политическое соглашение", - добавила Могерини.
Али ИбрагимовСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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