В рамках весенней сессии ПАСЕ в ходе обсуждений по изменению определенных положений в правилах Ассамблеи армянский депутат вновь прибег к провокации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он начал обвинять азербайджанских депутатов во лжи в связи с Нагорным Карабахом. Но президент ПАСЕ Мишель Николетти, остановив его, призвал не выходить за рамки темы. Его микрофон был отключен, когда армянский представитель продолжил, проигнорировав замечание руководителя структуры.

Президент ПАСЕ призвал кричащего без микрофона армянского депутата не кричать и успокоится. Он отметил, что не надо кричать, сказанное им не имеют никакого отношения к обсуждаемой теме. М.Николетти призвал армянского депутата соблюдать правила структуры.