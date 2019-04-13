"Кто я там был? Какая разница, что от этого меняется. Я как всегда ненавижу прошлое во имя настоящего. Ну, я был поэт, поэт я был, раз уж вам хочется знать кто, неофициальный поэт был, подпольный, было да сплыло, а теперь я один из ваших, я подонок, я тот, кого вы кормите щами... А я все равно вас презираю. Не всех, но многих. Я немного разошелся, чуть вышел из себя, простите. Но объективность мне не свойственна..."

Это написал русский писатель, "гигант мысли и отец русского неонационал-большевизма", "главный нацбол Всея Руси" Эдуард Лимонов. В своем скандальном, чуть ли не в порнографическом романе "Это я, Эдичка!", вышедшим в 1991 году.

И действительно так - это он, Эдичка.

Я как-то писал про этого старого, измученного собой, своими хаотичными мыслями, выпуклыми, как мускулы афроамериканца, с коим он, по его же словам, "тискался" в одной из грязных подворотен Нью-Йорка. Писал я два года тому назад, когда Лимонов, опять же, как он сам выразился, "навострил лыжи" в Нагорный Карабах.

Воистину, всё-таки политика - не санаторий для страждущих, в ней нельзя долго жить слабохарактерному или же, наоборот, неадекватному человеку, ведь возрастная деменция не щадит никого, даже якобы пламенных революционеров. Да и вообще, любая старость вредна и противопоказана скорбным умом, закомплексованным человечкам.

Русский писатель-скандалист, политик, постоянный автор нескольких газет и т.д., 76-летний Эдуард Лимонов в 2017 году приехал в оккупированный армянскими формированиями Нагорный Карабах. По его словам, это частный визит на семь дней и его пригласили армяне.

"История этой поездки очень простая - мой антитурецкий настрой. Я считаю ошибочной политику России в отношении Турции. Мной была написана масса соответствующих статей, о которых меня никто не просил. На них обратили внимание разные люди, со мной связались и, пригласили в Армению. Я никогда не доверял туркам. Вся история России заставляет нас сомневаться в них, и иной позиции у меня нет", - сказал Э.Лимонов.

По его словам, он впервые в Нагорном Карабахе, хотя до этого побывал в различных самопровозглашённых республиках, в том числе в Республике Сербская Краина, воевал там. "Но сейчас менее подхожу на эту роль..." - сокрушался Лимонов.

А два дня назад Эдичка-Эдуард, этот околополитичный старпер и гнусавый нацбол написал в своем фэйсбучном профиле: "Нет, я не умер, хотя и не писал, да. Только что вошёл. Меня не было в Москве неделю. Возвратился из субтропической т.н. республики "Арцах" (кавычки наши - ред.). Там от Ирана 80 километров. Там цветут фруктовые деревья и порхают бабочки, а у военнослужащих новенькие автоматы. Подарил знакомому командиру полка свою книгу "Монголия". В почте обнаружил 88 писем".

Честно говоря, даже не хочется напомнить отпетой сволочи (опять же, самоидентификация принадлежит самому Лимонову), что т.н. "Арцах" - это идефикс. Нет такой земли, территории или тем паче, "республики". Есть Нагорный Карабах и другие оккупированные территории Азербайджана.

Вернемся к сути процедуры Лимонова.

Старый, сутулый, тщедушный Эдуард с бородкой-эспаньолкой стоит в окопе. В армянском окопе - не путать с бравурными реляциями хунты карабахских армян, где сплошь и рядом, как сполохи туманного разума, мелькают словосочетание "вооруженные силы карабахских армян". Ведь и распоследному подслеповатому древнеармянскому ежу ясно, что в Нагорном Карабахе давно расквартированы военнослужащие Армении.

Вот и в кадрах видеобращения, размещенного вчера в Youtube-канале "WarDoc", виден пузан в военной форме ВС Армении. Все чин по чину: жеваная шапка, свисающий над ремнем живот, разведенные в стороны руки, знаки различия и шевроны.

Сей офицер ВС Армении то ли охраняет Лимонова от шальной - не приведи все срединные боги Замбези - пули "оттуда", то ли защищает своих от вербальных экзерсисов пришлого, непонятного, и потому странного старика.

"Специально для проекта WarDoc писатель и военкор Эдуард Лимонов отправился на карабахскую передовую под Гюлистан, чтобы сделать исторический репортаж про спорные территории, которые, по его мнению, должны принадлежать России", - говорится в аннотации к видеокадрам.

Скандальный "Эдичка" предложил неожиданное решение вопроса, являющегося камнем преткновения между двумя государствами постсоветского пространства. Писатель-имперец "припомнил", что данный земли якобы когда-то были переданы России по соглашению с "Карабахским и Бакинским ханствами".

"Ну-у, вот такой краткий исторический экскурс в несколько строк. Мы видим здесь село Гюлистан, которое оказалось волею судьбы на азербайджанской территории. Чем она знаменита исторически?! В октябре 1813 года между Персией и Российской империей там был заключен договор о безвозмездной передаче семи, насколько я понимаю, губерний, по-персидски это "ханства", в том числе и Бакинского и Карабахского ханств, в полное владение Российской империи, без передачи третьей стороне, на вечное пользование. Так что, на самом деле, на те вот земли у нас больше прав, чем на какие-нибудь Курильские острова", - сказал страдающий горем от ума Лимонов.

Чью власть, болезный? "Вашу" власть - это чью, если не секрет? Вашу лично, Эдички-Эдуарда Лимонова? Давно вы "присягу" от народов принять изволили? Может вы уже и в императоры заделались втихаря, а никто и не в курсе? Играли бы лучше и дальше в "танчики", Эдичка.﻿

Понимаю, что у "нацбола Всея Руси" давняя болезнь, протекающая под, туды ее в качель, лозунгом "Прирастать народами и землями!", причем лозунг не простой, а с глазетами и кантованный глазурными кистями.

По логике Лимонова, Польша, Молдова, Румыния, Финляндия, вся Средняя Азия тоже "исконно русские земли" и их, естественно, под крики "Вратай взад!" нужно возвращать "Расеи". Ну, как же - ведь в разные века, под шелест различных договоров все эти земли были отняты, оккупированы, присвоены и т.д. царями-батюшками.

Бред, скажете вы и будете правыми.

Но не у Лимонова, ибо он все еще бредит национал-шовинизмом. Старческим маразмом Эдички же пользуются армяне. Нагло, бессовестно и, честно говоря, попутно творя сущий идиотизм.

Даже кажется излишним напомнить, что Эдуард Лимонов внесен в список нежелательных лиц МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированных Арменией азербайджанских территорий.

У маркетологов есть такое меткое выражение: "Инструкция для идиотов".

Так вот, возможно, стоит российским властям вывесить у входа в самолеты, летящие в Армению из России, отдельное, написанное большими, красными буквами на белом фоне предупреждение о том, что посещение оккупированных территорий Азербайджана без ведома Баку - это нарушение международных норм и законов?! Может, тогда болезные нравственностью и падкие на армянские деньги лицедеи в скучном театре армянской пропаганды поймут, что они совершают преступление?! Не столько нарушая законы Азербайджана - столько переступая через такие понятия, как разум, совесть и честь.

А что касается "пригласившей стороны", еще раз повторим для особо непонятливых. Кустарная хунта в Ханкенди, хоть и приоделась, кто в камуфляжные формы, кто в цивильные костюмы, безнадежна - они прекрасно знают, что, распинаясь и бесконечно твердя о храбрости, о намерении защищать оккупированные азербайджанские земли от нас, азербайджанцев, "до последней капли крови", они похожи на дворовых псов. Обычных вислоухих брехунов, заливающихся лаем от страха.

Такие шавки хоть и скалят зубы, но испуганно вертят хвостом. Лают и боятся.

Как Эдичка-Эдуард Лимонов, человек, про которого бывшая жена написала: "Он как подкованная блоха: опять шмыгнул к армянам".

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az