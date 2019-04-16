Присущее армянскому национализму чувство этнического превосходства и расовой ненависти подчас дает о себе знать в самый неподходящий момент. Неподходящий с точки зрения армянской пропаганды, когда армянству позарез нужно быть белыми и пушистыми.

Учительницу из поселка Ояш Новосибирской области Наталью Оганисян обвинили в экстремизме, сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на "НГС. Новости".

По информации издания, поводом для возбуждения уголовного дела стала ссора на родительском собрании с матерью ученика, гражданкой Узбекистана.

Согласно свидетельским показаниям, учительница назвала женщину оскорбительным для граждан из республик Средней Азии словом и посоветовала "ехать домой".

Свидетель по делу, директор школы Антон Димитрюк, утверждает, что госпожа Оганисян сказала только "учи русский язык" и "хамка". "Замечание было сделано грубовато, конечно. Никаких слов, которые еще ей инкриминируют как оскорбления по национальному признаку, я не слышал", - сказал он.

Сейчас дело находится в суде. Наталью Оганисян обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, последнее заседание по делу состоялось 9 апреля. На нем прокурор ходатайствовал о принудительной психиатрической экспертизе учительницы.

Показательный случай. Какое решение вынесет суд и что покажет психиатрическая экспертиза, предугадывать не будем. Это дело российских правоохранителей.

Известно, что армяне в России очень щепетильно относятся к теме своего национального достоинства и требуют от других исключительной предупредительности и сдувания пылинок с их чувствительной идентичности. Между тем, само армянство не особо утомляет себя политкорректностью и необходимостью соблюдать приличия в таком тонком вопросе, как человеческое достоинство представителей других наций. Ведь "армянская раса", по утверждению идеологов, находится на верхней ступени развития и потому, дескать, имеет право смотреть на болтающихся где-то там на нижних ступеньках свысока...

Учительница Оганесян ни о чем таком вроде ступеней иерархии, конечно, не думала, она просто не смогла скрыть своего презрительного отношения к народам Центральной Азии, тем же узбекам. Вполне возможно, что гражданка Узбекистана (скорее всего из семьи трудовых мигрантов) не знает в достаточной степени русского языка, но это ведь не повод оскорблять и унижать человека. К тому же стоит напомнить, что Новосибирск находится в регионе, куда еще с советских времен стекались представители всех национальностей. И граждане Узбекистана имеют те же права, что и гражданка по фамилии Оганесян. В том числе право на защиту своей чести и достоинства.

В связи с тем, что кто-то в России уже пытается защищать действия педагога Оганесян, мы обратились за комментарием к известному российскому историку и политическому аналитику Олегу Кузнецову, неоднократно обвинявшемуся армянами в экстремизме и разжигании национальной розни за свои исследования в сфере армянского терроризма. Пройдя все стадии этого процесса, Олег Юрьевич поделился мнением по поводу того, есть ли в действиях педагога состав преступления.

"Безусловно, признаки состава преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ - разжигание розни по признаку религии, национальности, вероисповедания или принадлежности к социальной группе в действиях учительницы Оганесян присутствуют", - сказал Кузнецов.

Наш собеседник отметил, что, конечно, журналист, не знающий всех тонкостей производства предварительного расследования по уголовным делам такого рода, объективно не способен указать на специфические обстоятельства, на которые следствие обязано обратить внимание, чтобы правильно квалифицировать действия этой дамы.

"В моем распоряжении нет ни записи конфликта, ни свидетельских показаний, а без этого говорить что-либо определенное я не могу. Но при этом обязан указать на следующее обстоятельство: в тексте статьи говорится о направлении госпожи Оганесян на психиатрическую экспертизу. Согласно российскому уголовно-процессуальному закону такое возможно только после возбуждения уголовного дела. Следовательно, прокуратура, рассмотрев материалы дела, передала их в территориальное подразделение Следственного комитета РФ для возбуждения уголовного дела, а сделать это в России без достаточных оснований практически невозможно.

В данном случае прошу поверить мне на слово, поскольку за последние четыре с половиной года по инициативе моих армянских оппонентов я прошел через доследственную проверку содержания моей научной деятельности и иных моих публикаций в средствах массовой информации шесть раз. К тому же, освободить человека от уголовной ответственности по причине невменяемости в момент совершения преступления суд может только в том случае, если факт преступления имел место, иначе зачем освобождать человека от ответственности, если оснований для ее наступления объективно нет", - отметил Кузнецов.

Российский историк считает, что при всей своей кажущейся заурядности, это дело далеко незаурядно по трем обстоятельствам. Во-первых, российская пресса начала открыто говорить о бытовом армянском национализме, чего раньше не было. Во-вторых, российские правоохранительные органы дали разрешение на распространение такой информации, чего также раньше не наблюдалось.

"И в-третьих, решение по этому делу может стать прецедентом, после которого любое публичное проявление армянского национализма в России, даже на бытовом уровне, может стать предметом судебного преследования, а в случае, если госпожа Оганесян будет признана невменяемой, можно будет говорить о бытовом армянском национализме, как о разновидности психического заболевания, например, маниакального бреда. Но я не психиатр, поэтому далее распространяться на эту тему права не имею", - заключил Олег Кузнецов.

Зульфугар Ибрагимов