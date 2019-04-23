Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мардакан-Гала
23 апреля 2019 13:21 291
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23 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мардакан-Гала в Хазарском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев встретился с жителями.
Затем была предоставлена информация о проекте строительства автомобильной дороги Мардакан-Гала.
Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.
В заключение было сделано фото на память.
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