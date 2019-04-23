23 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Мардакан-Гала в Хазарском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев встретился с жителями.

Затем была предоставлена информация о проекте строительства автомобильной дороги Мардакан-Гала.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение было сделано фото на память.