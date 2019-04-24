Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с рабочим визитом в Китай по приглашению председателя КНР для участия во втором международном форуме "Один пояс - один путь".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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