Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай - ФОТО
24 апреля 2019 07:21 1 908
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду прибыл с рабочим визитом в Китай по приглашению председателя КНР для участия во втором международном форуме "Один пояс - один путь".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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