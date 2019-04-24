Заявление армянской стороны в очередной раз подтверждает факт наличия лишь двух сторон армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова своей армянской коллеги.

"Не вдаваясь в подробности того, как вопрос урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта отражён в соглашении ЕС-Армения, могу лишь констатировать следующее: этим своим заявлением армянская сторона в очередной раз подтверждает непреложность истины о существовании двух сторон конфликта: Армении и Азербайджана, и отсутствии какой-либо "третьей стороны"", - сказала Абдуллаева.

Отметим, что пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в своём комментарии отметила, что позиция ЕС по карабахскому урегулированию чётко обозначена в соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, где в ряду прочих принципов, упоминается также право на самоопределение.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.