До сих пор есть вынужденные переселенцы, живущие в тяжелых условиях, и решение их проблем является для нас одним из важных вопросов.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, сообщает Day.Az.

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