Продолжаются работы, проводимые в пунктах обеспечения, созданных в полевых условиях в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений азербайджанской армии. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В различных пунктах проводится идеологическая и морально-психологическая подготовка личного состава во время боевой подготовки и боевых операций, им оказывается психологическая помощь, в том числе, военнослужащие получают знания по международному гуманитарному праву.

В действующем полевом медпункте практически выполняется неотложное и продолжительное медицинское вмешательство, а также оценка боевой травмы, эвакуация и другие медицинские мероприятия.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова с 20 мая начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и соединений азербайджанской армии.

В учениях участвуют до 10 тысяч военнослужащих, 150 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов и вертолетов.



Учения продолжатся до 24 мая.