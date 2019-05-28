28 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи прогулялись по Приморскому парку в Баку.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе прогулки Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с местными жителями и гостями города.

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