https://news.day.az/politics/1124136.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прогулялись по Приморскому парку в Баку 28 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи прогулялись по Приморскому парку в Баку.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прогулялись по Приморскому парку в Баку
28 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи прогулялись по Приморскому парку в Баку.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе прогулки Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с местными жителями и гостями города.
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