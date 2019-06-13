"Считаю Гейдара Алиева одной из величайших личностей мирового масштаба конца ХХ - начала XXI столетий, имя которого навечно вписано в скрижали истории. Он относился к числу тех политиков-созидателей, для которых власть была не самоцелью, а инструментом переустройства мира в интересах людей, которые его этой властью наделили".

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов.

По мнению историка, в этом Гейдар Алиев очень сильно отличался от политиков-разрушителей типа Горбачева и Ельцина, для которых обладание властью было самоцелью для удовлетворения собственных эмоциональных честолюбивых амбиций и психологических комплексов.

"Гейдар Алиев, в моем понимании, по своему психотипу гораздо ближе к президенту США Рональду Рейгану и императору России Александру II, которые каждый в свое время вывели свои страны из жесточайшего экономического кризиса, превратив их в своего рода локомотивы экономического развития. Мало кто из политиков, стоящих во главе стран с неограниченными ресурсами, понимает, что экономический рост невозможен без социального развития и без инвестиций капитала в гуманитарные проекты. Гейдар Алиев это прекрасно осознавал, а потому совершенно осознанно вкладывал доходы от продажи нефти в образование и здравоохранение, сохранение материального наследия и культуру, чем принципиально отличался от большинства руководителей постсоветских государств", - отметил наш собеседник.

По словам Кузнецова, в Азербайджане времен Народного фронта сложились все предпосылки для превращения страны в марионетку сторонних сил, с авторитарным правлением, где могла быть объявлена исламизация, запрещен русский язык и так далее. Но Гейдар Алиев пошел по принципиально иному пути - по пути превращения своей страны в светское, демократическое, сильное государство, сформировав тем самым социальную базу своей политики государственного строительства.

"Азербайджанский народ - кто осмысленно, а кто только интуитивно, чувствует это, потому и столь высок уровень уважения и почитания памяти Гейдара Алиева в вашей стране. И это не является культом личности покойного Общенационального лидера. Еще живы те поколения азербайджанцев, которые призвали Гейдара Алиева во власть, которым он объяснил свои идеи государственного строительства и которые поддержали его в этом деле. Вот почему уважение к его памяти является сегодня в Азербайджане столь всеобщим и естественным. Я не вижу в этом ничего удивительного", - сказал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева