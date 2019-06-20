https://news.day.az/politics/1130808.html Мадат Гулиев назначен министром оборонной промышленности Азербайджана
Мадат Гулиев назначен министром оборонной промышленности Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Мадата Газанфар оглу Гулиева министром оборонной промышленности, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Другим распоряжением главы государства Мадат Гулиев освобожден от должности начальника Службы государственной безопасности.
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