Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о назначении Мадата Газанфар оглу Гулиева министром оборонной промышленности, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Другим распоряжением главы государства Мадат Гулиев освобожден от должности начальника Службы государственной безопасности.