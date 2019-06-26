Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду поздравила азербайджанский народ с Днем вооруженных сил.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

"Дорогие соотечественники, дорогие военнослужащие и ветераны!

Сегодня мы отмечаем День Вооруженных сил Азербайджана. Это праздник воинской доблести, чести и мужества. В этот день мы воздаем дань героизму тех, кто, рискуя жизнью, защищает нашу Родину.



День Вооруженных сил - по-настоящему всенародный праздник. Армия - это опора нашей государственности, безопасности и стабильности. У военной мощи множество слагаемых. Но главная сила нашей армии - боевой дух и беззаветная любовь к Родине азербайджанских солдат и офицеров.



Дорогие наши воины! Мы гордимся вашей cамоотверженностью, отвагой и высочайшим профессионализмом. От всей души поздравляю вас с этим знаменательным днем", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.