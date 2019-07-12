Накануне на заседании правительства Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что с 1 января 2020 года в стране повсеместно будут повышены пенсии.

Эта новость была воспринята в экспертных кругах Армении с сомнением.

"В целом, очень хорошо, что правительство планирует с 1-го января 2020 года повысить пенсии на 10%, но зафиксированные макроэкономические показатели не дают достаточных оснований думать, что это решение оправдано", - сказал Aysor.am экономист Карлен Хачатрян.

На вопрос, как отразится повышение пенсий на экономику, учитывая, что согласно статистике, в Армении с каждым годом растет число пенсионеров, Карлен Хачатрян ответил: "Принимая за основание экономические показатели за последний год, мы должны констатировать, что в экономике нет какого-либо позитивного сдвига и развития. Более того, по части отдельных показателей мы фиксируем стабильный спад. Например, объемы экспорта каждый месяц сокращаются по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы импорта тоже низкие. В разрезе 4 месяцев этого года примерно в 3 раза сократились иностранные инвестиции и т.д. Все эти показатели являются определенными индикаторами, которые демонстрируют, что в действительности положительного сдвига в экономике пока нет".

Пытаясь проследить за ходом мыслей Пашиняна, экономист предположил, что возможно, правительство пойдет на повышение пенсий за счет сокращения или перераспределения бюджетных расходов, а также за счет привлечения дополнительных внешних ресурсов.

Одним словом, Никол Пашинян опять прибег к популизму, не приняв во внимание реалий. Подъем пенсий в стране со стареющим населением, где процент молодежи сокращается год от года, без решения проблем экономики в целом, - шаг недальновидный.

Напомним, что на днях ООН выдала новый прогноз по армянской демографии. Было отмечено, что население Армении при стабильном темпе отрицательного сальдо миграции к 2050 году заметно постареет. К этому сроку количество жителей Армении старше 65 лет удвоится и составит 22% населения республики. Значительно возрастет также число лиц старше 80 лет.

Как сообщали ранее армянские СМИ со ссылкой на подсчеты Госслужбы соцобеспечения, в ближайшие семь лет число пенсионеров в Армении будет увеличиваться в среднем на 2500 человек в год.

Султан Керим