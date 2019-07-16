Газета "Жаманак" пишет, что возглавлявший в ряде европейских стран дипломатические представительства Армении, публично поддержавший группировку "Сасна црер" посол Рубен Карапетян назначен советником министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, передает Day.Az.

"В прошлом году Карапетян заявил, что революция не добралась до МИД, аргументировав это следующим образом, революция "войдет" в МИД в тот момент, когда все случайные люди будут устранены из системы. Будут уволены не по своему желанию, а напрямую - указами об отзыве. Пожалуй, сейчас можно констатировать, что революция дошла до МИД", - пишет газета.