Телеканал Euronews снял сюжет о 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая прошла в Баку с 30 июня по 10 июля. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство культуры.

В сюжете подробно говорится о важности Бакинской сессии, обсужденных вопросах и принятых решениях.

Напомним, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева в Баку состоялась церемония открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, в которой приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия завершилась 10 июля.