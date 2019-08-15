Недавно издание "Кавказский узел" опубликовало слезливую статью, повествующую о тяжкой доле граждан Армении, имевших неосторожность переселиться на оккупированные территории Азербайджана, поддавшись пропагандистским уловкам оккупационного режима.

Корреспондент издания побеседовал с жителями недавно появившегося неподалеку от Агдама села Ухтасар и выяснил, что на "земле обетованной" нет ни воды, ни денег, ни нормального жилья, ни прочих условий для полноценного существования. Почти два десятилетия назад, выстраивая село, оккупационные власти рассчитывали, что оно станет наглядным примером расцвета Карабаха при оккупации. Но вышло как всегда - село за 18 лет так и не поднялось и выглядит сегодня ничуть не лучше, чем находящиеся неподалеку руины разрушенного армянами Агдама.

Ухтасар стал жалкой попыткой оккупантов доказать, что процветание на залитой невинной кровью земле возможно, что на чужом несчастье можно построить комфортную и счастливую жизнь. Попытка провалилась.

Само собой разумеется, что не существовавшее до 2001 года поселение уже объявлено "древним", а в националистических блогах можно прочитать следующее: "Древний Ухтасар вновь возродился. Развалины же постепенно исчезают (речь о руинах Агдама - ред.), а сады, взращенные вернувшимися на свою землю армянами, все более поглощают красотой своей зелени и красками своих плодов обгоревшие останки отхлынувших волн тюркских нашествий"...

Репортер "Кавказского узла" с таким описанием явно не согласен.

В селе Ухтасар не хватает воды для полива садов и огородов, а дома, предоставленные по программе для переселенцев, разрушаются, пишет издание. "Наши кукурузные поля и виноградники засыхают, - жалуется одна из жительниц, - у нас будет очень плохой урожай, или вообще не будет. Это принесет огромный убыток для нашей семьи".

Другая новоиспеченная "агдамка" поведала корреспонденту "КУ", что переехала с семьей в Ухтасар в 2002 году, им предоставили типовое жилье. По ее словам, "в прошлом году пришла специальная комиссия из Армении, которая обследовала дом и пришла к заключению, что он аварийный и сейсмически неустойчив".

"Хотели отремонтировать этот дом, но его невозможно восстановить. Рядом сделали пристройку, пока там живем... Нам должны построить новый дом, потому что этот невозможно отремонтировать, и грунт под ним неустойчив", - говорит другая жительница "древнего" села с 18-летней историей.

Переезжая на "землю обетованную" из голодающей Армении, сельские жители рассчитывали получить все условия для развития сельского хозяйства, сажать, собирать, продавать и богатеть. Но эта земля не принимает чужаков, поэтому гниют и рушатся построенные всего-то 18 лет назад дома, и куда-то пропала вода, с которой в прежнем, азербайджанском Карабахе никогда не было никаких проблем.

В связи с этим, в репортаже "КУ" вспоминается недавнее заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна в интервью армянской редакции "Радио Свобода" о планах правительства Армении построить в 2020 году 150-километровую дорогу из Капана в оккупированный Ходжавенд. Эта дорога станет третьей по счету из Армении в Карабах.

Планы по строительству третьей дороги на оккупированные территории строятся в рамках "программы перезаселения" оккупированных территорий Азербайджана.

Впервые об этом заговорил еще в начале апреля глава СНБ Артур Ванецян в ходе вояжа на оккупированные территории.

"Программа перезаселения, по моей и нашей общей объективной оценке, станет основной гарантией безопасности нашей страны. Потому что в результате этой программы мы направим конкретный посыл всему армянскому народу и миру, что у нас нет цели сдавать ни пяди земли. Напротив - на наших землях должны жить наши соотечественники, строить и созидать", - заявил Ванецян.

Глава СНБ даже выразил готовность вложить собственные средства в строительство села в оккупированной части Физулинского района. Примечательно, что несколько лет назад оккупанты уже пытались построить вблизи иранской границы армянское село под названием Араксаван. Но этот "город-сад" тоже не состоялся.

Для чего Армении третья дорога в Карабах, села и города которого пустуют, а население продолжает редеть? Вероятно, в целях расширения грабежа богатств карабахских недр. Неслучайно вторая дорога была проложена в Кельбаджар, золотые запасы которого все годы оккупации активно разрабатываются и вывозятся в Армению. Оккупанты торопятся вывезти из Карабаха и прилегающих семи районов все, что возможно, видимо, предчувствуя, что очень скоро ситуация начнет меняться не в их пользу.

Заявление, сделанное высоким должностным лицом правительства Армении о строительстве вдоль оккупированных азербайджанских территорий новой дороги, называемой "южным направлением", является очередным примером того, что Армения намеревается укреплять существующий статус-кво, не дает возможности решить конфликт путем переговоров и продолжает аннексию оккупированных территорий Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Как отмечается, незаконная деятельность, в том числе, инфраструктурные изменения, производимые Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, показывают, что утверждения Армении о мирном решении конфликта являются не более чем двуличием и обманом международного сообщества. "Опыт существования именуемой "северным направлением" автомобильной дороги Варденис-Агдере, построенной от оккупированного Кельбаджарского района, а также центральной автомобильной дороги Горус-Лачин, показывает, что новая дорога, которую планируется строить от Губадлинского и Джабраильского районов, будет служить еще более агрессивному разграблению природных и других ресурсов этих территорий", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

МИД также предупреждает: "Азербайджан оставляет за собой право ответа на провокационные действия Армении".

Эти слова сказаны не просто так, и армянским захватчикам, делая очередной провокационный шаг, следовало бы хорошенько подумать о своем будущем на этой земле.

Зульфугар Ибрагимов