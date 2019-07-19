По сообщению Государственной пограничной службы Азербайджана, в четверг, 18 июля, около 02:00 ВС Армении нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из крупнокалиберного оружия со стороны села Зоракан Ноемберянского района Армении. Обстрелу подверглись позиции погранично-боевого пункта около села Шихлы-II Газахского района. Ответным огнем обстрел был подавлен. В результате обстрела был ранен военнослужащий Джейхун Байрамов, несший боевую службу в пограничном пункте Газахского погранотряда. Ему была оказана медицинская помощь, и угрозы его жизни нет.

Как и следовало ожидать, минобороны Армении немедленно разразилось опровержениями, назвав информацию азербайджанской стороны "дезинформацией".

"Армянские войска не произвели ни одного выстрела", - заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

Как Армения пытается обмануть мир: кто же служит в оккупированном Карабахе?

Как Армения пытается обмануть мир: кто же служит в оккупированном Карабахе?

Своему минобороны и его глашатаю Ованнисяну давно никто не верит и в самой Армении. Поэтому его опровержение не имеет никакого веса.

Кстати, в начале недели армянские СМИ наперебой писали о некоем пожаре, возникшем в армянском селе на границе с Нахчываном якобы из-за обстрела с азербайджанской стороны. Новости разных ресурсов противоречили друг другу, и из них было неясно, где же все-таки возникло возгорание - на территории НАР, на нейтральной полосе или на армянской стороне. Армянский агитпроп так заврался, что сам заблудился в собственных фантазиях.

Минобороны Армении строит свою работу по тому же принципу. Да и не только оно. Большего сказочника и выдумщика, чем премьер-министр Никол Пашинян не найти. Вызубрив слова своей роли в комедии под названием "новая Армения", он старается ни на шаг не отходить от заученного текста, каким бы он ни был, пардон, глупым и неуместным.

Накануне Никол дал интервью радио "Свобода".

"Мы работаем над тем, чтобы переговоры имели конкретный результат", - заявил он, говоря о переговорах по урегулированию карабахского конфликта.

По его словам, когда он объясняет международным партнерам, почему нет конкретного результата, то все упирается в его фразу о том, что решения должно быть приемлемы для народов Армении, Карабаха и Азербайджана.

"Это в какой-то степени беспрецедентное заявление, потому что ни один руководитель Армении не говорил о том, что решение должно быть приемлемым и для народа Азербайджана. Это важное заявление, которое создает серьезную основу для прогресса переговорного процесса. Почему нет результатов: потому что Президент Азербайджана отказывается произнести то же предложение", - сказал Пашинян, уверенный, что "до тех пор, пока подобное предложение не будет произнесено, переговоры не будут эффективными".

Армения хочет войны, но боится разгрома от Азербайджана

Армения хочет войны, но боится разгрома от Азербайджана

И эффектно завершил: "Если кто-то так думает, то он не знает ни народ Карабаха, ни народ Армении, ни в целом армянский народ"...

Эти фразы практически без изменений Никол произносит уже не один месяц. До этого его коронной фразой была "я не могу представлять Карабах". Она не нашла отклика в умах и сердцах международных посредников и западных партнеров. Более того, за нее Никол не раз получил по губам от переговорщиков и евроструктур. Поэтому на свет появилась новая словесная конструкция, за которой ничего не стоит, кроме самолюбования бородатого популиста. Чувствуется, как он любуется собой, каждым своим словом, когда говорит: "Решения должно быть приемлемы для народов Армении, Карабаха и Азербайджана". 

Жаль, что нет возможности поинтересоваться у армянского премьера, каким он лично видит решение конфликта, "приемлемое для народов Армении, Карабаха и Азербайджана". Было бы забавно послушать ответ. А со своей стороны, предвосхищая встречные вопросы, постараемся объяснить нашим соседям, почему Президент Азербайджана никогда не произнесет подобной бессмысленной фразы.

Начнем с того, что никакого "народа Карабаха" не существует. Существуют жители Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, тридцать лет назад замороченные эмиссарами из Еревана и лишенные права на нормальную жизнь.

Далее. Вопрос о приемлемости решения для всех сторон конфликта нежизнеспособен от начала и до конца. Интересы сторон могут учитываться при разделе имущества или наследства. В данном же случае ничего не делится. В данном случае речь идет об азербайджанских землях, захваченных Арменией при содействии сильного союзника, которые, согласно международному праву, она обязана вернуть. Переговоры ведутся не для того, чтобы оставить что-то Армении или признать "независимость" самопровозглашенного образования. Думать так - большая ошибка. Переиначив "эффектную" концовку Пашиняна, отметим, что если кто-то так думает, то он не знает ни азербайджанцев, ни Азербайджан, ни самой сути происходящего.

Глава МИД Армении отметил годовщину убийства двухлетней Захры поездкой в оккупированный Карабах

Глава МИД Армении отметил годовщину убийства двухлетней Захры поездкой в оккупированный Карабах

Суть и главная цель затеянных переговоров - добиться добровольного и мирного возвращения захваченных территорий их истинному владельцу и избежать войны. Все остальное - нюансы, второстепенные вопросы, выдвигаемые с целью затормозить реализацию той самой главной цели переговоров. Четверть века армянская сторона проявляет большую изобретательность, саботируя основную повестку. А международные посредники демонстрируют не меньшую неконструктивность, подыгрывая ей. В результате у армянского общества формируется ложное представление о том, что мирные переговоры ведутся с целью удовлетворить территориальные аппетиты Армении. Поэтому оно очень болезненно воспринимает реалии переговорного процесса.

Эти игры очень опасны и могут в любой момент поджечь регион. Апрельские бои 2016 года очень четко показали расстановку сил. Азербайджанская армия буквально за несколько минут очистила намеченные территории от оккупационных сил и выполнила поставленную задачу, а все остальные дни так называемой "апрельской войны" армяне пытались вернуть утраченное. Но это им так и не удалось.

Опять же, если кто-то думает, что азербайджанская сторона просто не смогла пройти дальше благодаря "доблести защитников Карабаха", то он абсолютно не в теме. Это еще одна иллюзия, формируемая агитпропом у армянского общества.

"Пашинян занимается привычным словоблудием. Вместо конкретной работы по предложениям, которые лежат на столе переговоров, он ни мытьем, так катаньем старается протолкнуть в переговорный процесс марионеточный сепаратистский режим и всячески легализовать Карабах в качестве третьего участника переговоров. Ничего нового и конструктивного в словах Пашиняна нет", - сказал в беседе с нами депутат Милли Меджлиса, известный политолог Расим Мусабеков.

Парламентарий подчеркнул, что мира без освобождения армянскими вооруженными силами оккупированных азербайджанских территорий не будет. Это очевидно как армянам, так и их зарубежным покровителям. Азербайджанскую сторону всячески пытаются склонить хотя бы к частичным территориальным уступкам. Но как неоднократно заявлял Президент Ильхам Алиев, мы не уступим армянам ни пяди наших земель и не допустим создания на нашей территории марионеточного второго армянского государства, отметил Расим Мусабеков.

Пашинян боится переговоров с Азербайджаном - ПОДРОБНОСТИ

Пашинян боится переговоров с Азербайджаном - ПОДРОБНОСТИ

"Принудить Азербайджан к капитулянтскому миру не сможет никто. Армения при внешней поддержке может еще какое-то время упорствовать в своих аннексионистских притязаниях, но логика геополитических процессов с каждым годом снижает шансы на их реализацию. На стороне Азербайджана кратное демографическое, экономическое и военное превосходство. Если Пашинян ищет предлог для уклонения от содержательных переговоров, то его действия и аргументация вряд ли будут поняты и приняты странами-сопредседателями Минской группы, и вся ответственность за срыв переговоров и последующий негативный ход событий ляжет именно на Пашиняна и его дилетантское окружение", - резюмировал азербайджанский депутат.

Однако заметим, что Никол Пашинян в каком-то смысле не так уж и не прав. На самом деле, существует решение конфликта, отвечающее интересам и Азербайджана, и Армении, и Карабаха. Это добровольная деоккупация азербайджанских территорий.

Давайте посмотрим. Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность, не теряя солдат и ресурсы. Армения, не неся катастрофических потерь (а война станет для этой страны катастрофой), получает открытые границы, доступ к международным проектам Азербайджана и развитию. Но больше всего от мирного урегулирования выигрывают армяне Карабаха - регион, пребывающий в нищете и разрухе, вернется к своему доконфликтному процветанию, воспользовавшись экономическими благами Азербайджана. Человеческим правам, пресловутой идентичности и самоуправлению армян Карабаха ничего не грозит в том случае, если оккупационные подразделения вооруженных сил Армении покинут захваченные земли добровольно. Война же, к сожалению, имеет свои законы.

Но Никол Пашинян, произнося свою коронную фразу, думается, имел в виду вовсе не этот выгодный для всего региона исход. Теория и практика армянского национализма не позволяет мыслить шире какого-нибудь "цегакрона", даже если твоя партия негодяя Нжде духовным отцом не признает.

Зульфугар Ибрагимов