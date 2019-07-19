По сообщению Государственной пограничной службы Азербайджана, в четверг, 18 июля, около 02:00 ВС Армении нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из крупнокалиберного оружия со стороны села Зоракан Ноемберянского района Армении. Обстрелу подверглись позиции погранично-боевого пункта около села Шихлы-II Газахского района. Ответным огнем обстрел был подавлен. В результате обстрела был ранен военнослужащий Джейхун Байрамов, несший боевую службу в пограничном пункте Газахского погранотряда. Ему была оказана медицинская помощь, и угрозы его жизни нет.

Как и следовало ожидать, минобороны Армении немедленно разразилось опровержениями, назвав информацию азербайджанской стороны "дезинформацией".

"Армянские войска не произвели ни одного выстрела", - заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

Своему минобороны и его глашатаю Ованнисяну давно никто не верит и в самой Армении. Поэтому его опровержение не имеет никакого веса.

Кстати, в начале недели армянские СМИ наперебой писали о некоем пожаре, возникшем в армянском селе на границе с Нахчываном якобы из-за обстрела с азербайджанской стороны. Новости разных ресурсов противоречили друг другу, и из них было неясно, где же все-таки возникло возгорание - на территории НАР, на нейтральной полосе или на армянской стороне. Армянский агитпроп так заврался, что сам заблудился в собственных фантазиях.

Минобороны Армении строит свою работу по тому же принципу. Да и не только оно. Большего сказочника и выдумщика, чем премьер-министр Никол Пашинян не найти. Вызубрив слова своей роли в комедии под названием "новая Армения", он старается ни на шаг не отходить от заученного текста, каким бы он ни был, пардон, глупым и неуместным.

Накануне Никол дал интервью радио "Свобода".

"Мы работаем над тем, чтобы переговоры имели конкретный результат", - заявил он, говоря о переговорах по урегулированию карабахского конфликта.

По его словам, когда он объясняет международным партнерам, почему нет конкретного результата, то все упирается в его фразу о том, что решения должно быть приемлемы для народов Армении, Карабаха и Азербайджана.

"Это в какой-то степени беспрецедентное заявление, потому что ни один руководитель Армении не говорил о том, что решение должно быть приемлемым и для народа Азербайджана. Это важное заявление, которое создает серьезную основу для прогресса переговорного процесса. Почему нет результатов: потому что Президент Азербайджана отказывается произнести то же предложение", - сказал Пашинян, уверенный, что "до тех пор, пока подобное предложение не будет произнесено, переговоры не будут эффективными".

И эффектно завершил: "Если кто-то так думает, то он не знает ни народ Карабаха, ни народ Армении, ни в целом армянский народ"...

Эти фразы практически без изменений Никол произносит уже не один месяц. До этого его коронной фразой была "я не могу представлять Карабах". Она не нашла отклика в умах и сердцах международных посредников и западных партнеров. Более того, за нее Никол не раз получил по губам от переговорщиков и евроструктур. Поэтому на свет появилась новая словесная конструкция, за которой ничего не стоит, кроме самолюбования бородатого популиста. Чувствуется, как он любуется собой, каждым своим словом, когда говорит: "Решения должно быть приемлемы для народов Армении, Карабаха и Азербайджана".

Жаль, что нет возможности поинтересоваться у армянского премьера, каким он лично видит решение конфликта, "приемлемое для народов Армении, Карабаха и Азербайджана". Было бы забавно послушать ответ. А со своей стороны, предвосхищая встречные вопросы, постараемся объяснить нашим соседям, почему Президент Азербайджана никогда не произнесет подобной бессмысленной фразы.

Начнем с того, что никакого "народа Карабаха" не существует. Существуют жители Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, тридцать лет назад замороченные эмиссарами из Еревана и лишенные права на нормальную жизнь.

Далее. Вопрос о приемлемости решения для всех сторон конфликта нежизнеспособен от начала и до конца. Интересы сторон могут учитываться при разделе имущества или наследства. В данном же случае ничего не делится. В данном случае речь идет об азербайджанских землях, захваченных Арменией при содействии сильного союзника, которые, согласно международному праву, она обязана вернуть. Переговоры ведутся не для того, чтобы оставить что-то Армении или признать "независимость" самопровозглашенного образования. Думать так - большая ошибка. Переиначив "эффектную" концовку Пашиняна, отметим, что если кто-то так думает, то он не знает ни азербайджанцев, ни Азербайджан, ни самой сути происходящего.

Суть и главная цель затеянных переговоров - добиться добровольного и мирного возвращения захваченных территорий их истинному владельцу и избежать войны. Все остальное - нюансы, второстепенные вопросы, выдвигаемые с целью затормозить реализацию той самой главной цели переговоров. Четверть века армянская сторона проявляет большую изобретательность, саботируя основную повестку. А международные посредники демонстрируют не меньшую неконструктивность, подыгрывая ей. В результате у армянского общества формируется ложное представление о том, что мирные переговоры ведутся с целью удовлетворить территориальные аппетиты Армении. Поэтому оно очень болезненно воспринимает реалии переговорного процесса.

Эти игры очень опасны и могут в любой момент поджечь регион. Апрельские бои 2016 года очень четко показали расстановку сил. Азербайджанская армия буквально за несколько минут очистила намеченные территории от оккупационных сил и выполнила поставленную задачу, а все остальные дни так называемой "апрельской войны" армяне пытались вернуть утраченное. Но это им так и не удалось.

Опять же, если кто-то думает, что азербайджанская сторона просто не смогла пройти дальше благодаря "доблести защитников Карабаха", то он абсолютно не в теме. Это еще одна иллюзия, формируемая агитпропом у армянского общества.

"Пашинян занимается привычным словоблудием. Вместо конкретной работы по предложениям, которые лежат на столе переговоров, он ни мытьем, так катаньем старается протолкнуть в переговорный процесс марионеточный сепаратистский режим и всячески легализовать Карабах в качестве третьего участника переговоров. Ничего нового и конструктивного в словах Пашиняна нет", - сказал в беседе с нами депутат Милли Меджлиса, известный политолог Расим Мусабеков.

Парламентарий подчеркнул, что мира без освобождения армянскими вооруженными силами оккупированных азербайджанских территорий не будет. Это очевидно как армянам, так и их зарубежным покровителям. Азербайджанскую сторону всячески пытаются склонить хотя бы к частичным территориальным уступкам. Но как неоднократно заявлял Президент Ильхам Алиев, мы не уступим армянам ни пяди наших земель и не допустим создания на нашей территории марионеточного второго армянского государства, отметил Расим Мусабеков.

"Принудить Азербайджан к капитулянтскому миру не сможет никто. Армения при внешней поддержке может еще какое-то время упорствовать в своих аннексионистских притязаниях, но логика геополитических процессов с каждым годом снижает шансы на их реализацию. На стороне Азербайджана кратное демографическое, экономическое и военное превосходство. Если Пашинян ищет предлог для уклонения от содержательных переговоров, то его действия и аргументация вряд ли будут поняты и приняты странами-сопредседателями Минской группы, и вся ответственность за срыв переговоров и последующий негативный ход событий ляжет именно на Пашиняна и его дилетантское окружение", - резюмировал азербайджанский депутат.

Однако заметим, что Никол Пашинян в каком-то смысле не так уж и не прав. На самом деле, существует решение конфликта, отвечающее интересам и Азербайджана, и Армении, и Карабаха. Это добровольная деоккупация азербайджанских территорий.

Давайте посмотрим. Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность, не теряя солдат и ресурсы. Армения, не неся катастрофических потерь (а война станет для этой страны катастрофой), получает открытые границы, доступ к международным проектам Азербайджана и развитию. Но больше всего от мирного урегулирования выигрывают армяне Карабаха - регион, пребывающий в нищете и разрухе, вернется к своему доконфликтному процветанию, воспользовавшись экономическими благами Азербайджана. Человеческим правам, пресловутой идентичности и самоуправлению армян Карабаха ничего не грозит в том случае, если оккупационные подразделения вооруженных сил Армении покинут захваченные земли добровольно. Война же, к сожалению, имеет свои законы.

Но Никол Пашинян, произнося свою коронную фразу, думается, имел в виду вовсе не этот выгодный для всего региона исход. Теория и практика армянского национализма не позволяет мыслить шире какого-нибудь "цегакрона", даже если твоя партия негодяя Нжде духовным отцом не признает.

Зульфугар Ибрагимов