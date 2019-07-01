"Мы живем в условиях войны. Война еще не окончена, поэтому мы в любой момент должны быть готовы освободить родную землю от оккупантов. Уверен, что этот день наступит, и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность".

Такие слова произнес, поздравляя курсантов и преподавателей Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского с Днем армии, Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Любой гражданин нашей страны с готовностью подпишется под каждым сказанным главой государства словом. Очень многие за пределами республики тоже, пусть и не вслух, поддержат сказанное, потому что в мире нет второго мнения насчет того, кто в этом конфликте оккупант, а кто жертва оккупации. Азербайджанские земли были захвачены военным путем и, по всей видимости, только через новую войну они могут быть освобождены, учитывая нежелание Армении договариваться миром. Война действительно еще не окончена, и несмотря на то, что у Азербайджана есть масса планов и возможностей, забывать об этом ему нельзя. Постоянные армянские провокации на линии фронта требуют от Вооруженных Сил страны готовности в любой момент дать отпор.

А тем временем на дипломатическом фронте...

"Посредством угрозы никаких результатов нельзя добиться. Мы будем больше приветствовать такую риторику, которая способствует реальному практическому прогрессу в переговорах", - сказал министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян, комментируя журналистам слова Президента Азербайджана.

Мнацаканян должен был что-то ответить на вопрос журналиста, но не смог быть оригинален. Хотя наверняка прекрасно понимал, что в обращении Президента Азербайджана к будущим офицерам нет никаких угроз. Есть только констатация реальности.

Кому как не армянской стороне знать, что угрозы - не лучшее оружие. Угрозы и жалкая бравада уже давно стали частью риторики официальных и неофициальных лиц этой страны. Чем только не угрожали и не угрожают Азербайджану из Еревана. Не будем говорить об угрозах за два часа стереть Баку с лица земли, озвучиваемых всевозможными неофициальными лицами. То, что говорится на официальном уровне, не менее несерьезно. Совсем недавно министр обороны Давид Тоноян грозился "обуздать противника" неким "нестандартным" способом и создать хаос в азербайджанском тылу. Под чем подразумевались набившие оскомину угрозы удара по энергетической инфраструктуре Азербайджана. Как министр, Тоноян не мог угрожать этим открыто, но что кроется под "нестандартными шагами", ясно всем.

А накануне встречи глав МИД в Вашингтоне на линии соприкосновения в результате нарушения ВС Армении режима прекращения огня был убит азербайджанский военнослужащий. На следующий день Тоноян представил убийцу к высокой награде за "карательные действия". Этот безобразный факт еще более напряг атмосферу, в которой проходит переговорный процесс.

В Армении, вообще, очень своеобразно подходят к переговорам. Перед каждым раундом армянская сторона создает нездоровый фон, усиливая напряженность на фронте, чем демонстрирует свое полное неуважение к посредничающим странам и лишний раз доказывает, что мирные переговоры для Еревана лишь помеха его планам. Награждение убийцы азербайджанского солдата и поощрение провокаций - это фактически объявление войны. О каком мире могут говорить министры после такой "увертюры"?

Армения ситами диаспоры и лобби уже давно пытается оказывать давление на Минскую группу. Возможно, эти усилия и возымели бы успех, если бы не преграда в лице справедливой и полностью соответствующей международному праву позиции Азербайджана.

С первых же дней у власти премьер Никол Пашинян начал продавливать вопрос подключения к переговорам сепаратистов Карабаха. Были предприняты титанические усилия, но безрезультатно. И теперь армянская сторона предпринимает попытки вернуться на три года назад и заставить посредников вспомнить о "договоренностях", якобы достигнутых во время венской и петербургской встреч президентов Азербайджана и Армении, состоявшихся срезу после разгрома армянской армии в апреле 2016 года.

Напомним, что речь идет о так называемых механизмах расследования инцидентов, установке на линии соприкосновения соответствующего оборудования и ограничения азербайджанской стороны в ее праве отвечать на провокации ВС Армении и рассматривать военный путь решения вопроса.

Как известно и как было признано тогдашним главой МИД РА Налбандяном, Азербайджан на подобные меры, преследующие цель укрепления статус-кво, не согласился и под соответствующими документами не подписывался. Со временем вопрос окончательно исчез из повестки, потому как международные переговорщики тоже прекрасно понимали, что заставить Баку дать добро на легитимацию результатов армянской оккупации не удастся.

Теперь армянская сторона решила вернуть "послеапрельскую" повестку, устраивая кровопролитие на линии фронта перед каждой международной встречей по Карабаху и таким образом указывая странам-сопредам, что без "механизмов" ну никак не обойтись. Затея совершенно бессмысленная. Что понимают и армянские политические эксперты, указывающие Еревану на то, что субстантивных переговоров теперь не избежать.

Азербайджан с самого начала настаивал на субстантивных - то есть конкретных, содержательных переговорах, касающихся непосредственно процесса урегулирования, а не второстепенных вопросов вроде бессмысленных мероприятий на линии соприкосновения, которые ни на шаг не приблизят два народа к миру.

Зульфугар Ибрагимов