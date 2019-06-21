Накануне в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Встреча прошла при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, сопредседатели МГ(Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США) в четверг провели консультации между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. На встрече участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Сопредседатели настоятельно призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления мирной атмосферы, способствующей субстантивным переговорам. Они также призвали стороны подтвердить свое обязательство строго соблюдать режим прекращения огня.

В этом сообщении привлекает особое внимание тот факт, что на переговорном столе вопросы, на которых настаивает Азербайджан. Речь о предметных переговорах, направленных на достижение конкретных результатов - окончательное урегулирование карабахского конфликта.

В свою очередь, Армения пытается избежать субстантивной повестки, подбрасывая на стол нездоровые требования, звучащие почти ультимативно. К этой категории относится упрямое и настойчивое требование премьер-министра Никола Пашиняна о приглашении за стол переговоров сепаратистов Карабаха. Это условие не принимается ни Азербайджаном, ни посредниками. Выдвинутый Ереваном ультиматум тормозит переговорный процесс и отодвигает на неопределенный срок начало обсуждения собственно повестки урегулирования.

Позитивный факт, что в сообщении ОБСЕ еще раз обращается внимание на необходимость перехода к субстантивным переговорам. Это можно назвать поражением страны-оккупанта, рассчитывавшей перевести переговорный процесс в нужное Армении русло. Армянской стороной тут движет страх. Выдвигая невыполнимые требования, она пытается выиграть время, чтобы укрепить свои позиции, неумолимо слабеющие по мере усиления Азербайджана.

Между тем, азербайджанской стороной уже неоднократно было заявлено, что Баку не будет обсуждать подключение к процессу сепаратистов и прочую чепуху, а темой обсуждений должны быть конкретные пункты лежащих на столе переговоров предложений относительно урегулирования конфликта. Новым властям Армении был дан целый год на ознакомление с ситуацией и выработку конструктивной позиции. Время вышло, а никаких разумных шагов в направлении мира Ереваном предпринято так и не было.

Со стороны "новой" Армении, как и при карабахском клане, не наблюдается стремления к конструктивизму. Выступая в четверг в парламенте, Никол Пашинян сделал ряд воинственных заявлений, почти что угрожая Азербайджану войной. А сегодня на мероприятии по случаю дня полиции заявил: "Мы выступаем за длительный и стабильный мир в регионе, но если будут силы, которые расценят нашу позицию, как проявление слабости, то они получат достойный отпор. Всех наших врагов, будь то внешних, или внутренних, ждет безоговорочное и однозначное поражение".

Удивительно, но Пашиняну кажется, что переговоры идут в конструктивном русле, и как раз азербайджанская сторона пытается этому помешать. Похоже, года на ознакомление с процессом армянскому премьеру оказалось недостаточно. Кроме того, у него явно отсутствует адекватное восприятие реалий. Иначе он не утверждал бы, что армянская дипломатия "становится все более эффективной", говоря о карабахском урегулировании.

На самом деле карабахская дипломатия Армении потерпела полный крах, и давно. Если при прежнем режиме это как-то замазывалось и скрывалось от глаз общественности, то Пашинян дипломат плохой, и все его деяния - на виду. Трезвомыслящие эксперты в ужасе от его ультимативной настойчивости в вопросе расширения формата переговоров, от возвращения им в повестку Армении вопроса "миацума". Эти дискредитирующие Армению в процессе урегулирования моменты свидетельствуют о ее слабости, а вовсе не о силе.

Эксперт Давид Шахназарян как-то с горечью констатировал, что сегодня на стол переговоров вернулась доапрельская (речь об апрельских боях 2016 года) повестка и термин "субстантивные переговоры". То есть переговорщики больше не обсуждают пресловутые "механизмы расследования" и "меры доверия", которые напуганной апрельским разгромом армянской стороне удалось протащить в повестку. Вместо этого в обиход снова вошел термин "субстантивные переговоры".

"Это, по сути, означает основные, содержательные переговоры сугубо вокруг урегулирования, что для Баку означает "возвращение территорий". Иначе говоря, констатируется, что та повестка, которая была и касалась мероприятий на линии соприкосновения, сейчас утеряна", - заявил журналистам эксперт.

Сделанное после вашингтонской встречи глав МИД заявление сопредседателей МГ ОБСЕ о необходимости создания благоприятной атмосферы для возвращения к субстантивным переговорам, говорит о том, что возврата к прошлому не будет.

Зульфугар Ибрагимов