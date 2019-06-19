Какая разница между армянскими сепаратистами и бродячими собаками? Для мэра Еревана Айка Марутяна разницы нет: он одинаково любит и тех, и других.

Как пишут армянские СМИ, бывший комик разместил на своей страничке в Facebook видео с бродячими собаками, которое подписал: "случайная встреча с нашими собачками". "Она хочет, чтобы мы ее погладили. Мы ее погладим. Мы их любим. Они радуются в этот приятный солнечный день", - написал мэр.

Очень трогательно.

С таким же умилением и трогательными эмоциями бывший комик днем ранее комментировал свою поездку на оккупированные территории Азербайджана.

"Для меня было принципиальным совершить первый официальный визит именно в Карабах. Мы вернулись и принесли с собой самые теплые пожелания карабахцев и положительные эмоции, которые я разделяю с вами, любимые мои ереванцы", - поделился Марутян на своей странице в Facebook.

В оккупированном Карабахе он тоже гладил сепаратистов по головке, приговаривая "мы их любим". После кризиса между Арменией и самопровозглашенным образованием в Ханкенди тоже очень хотят, чтобы их погладили. Выполнить эту миссию Никол Пашинян отправил своего клоуна.

Сам же премьер-министр все еще надеется ублажить сепаратистов и получить статус "всеармянского" лидера, добившись подключения Карабаха к переговорному процессу по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

На днях в интервью телеканалу "Шант" Пашинян в очередной раз высказал странную и нелогичную мысль о том, что община азербайджанцев Карабаха уже принимает участие в переговорах в лице руководства Азербайджана, а вот он никак не может говорить от лица другого "государства".

"Я всегда говорил, что могу вести переговоры от имени Армении и не могу вести переговоры от имени Карабаха, так как не являюсь президентом и не был избран народом Карабаха", - сказал Пашинян, добавив, что "народ Карабаха должен представлять тот, кто был им избран".

Никол даже не представляет, как несерьезно звучат эти его аргументы, и в какое глупое положение его, как главу Армении, ставят.

Получается, что руководитель государства не в курсе, что жители оккупированных территорий Азербайджана живут по паспортам граждан Армении, что ездят в другие страны именно с этой синекожей паспортиной, как сказал бы поэт. Чтобы совершать свои, с позволения сказать, визиты, имеют при себе паспорт гражданина Республики Армения сам Бако Саакян и вся его свора. То есть большинство обитателей самопровозглашенного образования - это граждане Армении. И тогда совершенно непонятно, почему истерит Пашинян и из какой логики исходит, отказываясь представлять на переговорах собственных граждан.

Смешно, что, выступая против участия в переговорах азербайджанской общины, армянский премьер оперирует тем же самым аргументом - мол, все азербайджанцы Карабаха без исключения - граждане Азербайджана. А гражданами какой страны они еще могут быть, если оккупированный Карабах на международном уровне признается территорией Азербайджанской Республики?

Как сказал Day.Az, комментируя заявление армянского премьера, депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, Пашинян просто тупо повторяет свой тезис, который не соответствует принятому переговорному формату.

"Его предложение и аргументация отвергнуты не только Баку, но и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Проявляемая им упрямая настойчивость в этом вопросе свидетельствует о скудоумии армянского премьера и неготовности за столом переговоров взять на себя ответственность как за компромиссное мирное соглашение, так и за последствия, в случае отказа от мирного соглашения", - считает азербайджанский политолог.

Напомним, что в ходе недавнего визита в регион сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились с членами правления Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Этот факт вызвал большое беспокойство в экспертных кругах Армении, где во встрече с карабахскими азербайджанцами увидели ответ на претензии Пашиняна.

Дело в том, что и переговорщики, и европейские организации однозначно указали Николу на недопустимость изменения формата переговоров. Его несерьезные аргументы не были восприняты с пониманием, зато его попытки завести в окончательный тупик переговорный процесс в мире оценили абсолютно адекватно.

Всем стало очевидно, что Пашинян боится переговоров с Азербайджаном. Он не хочет и не способен участвовать в решении столь серьезного вопроса и тянет время в поисках выхода для себя. Пашинян боится ответственности. Он понимает, что итоги карабахской войны никогда не будут легитимированы, мир никогда не признает ни "независимости" Карабаха, ни присоединения оккупированных территорий к Армении. Оба этих варианта для оккупантов недостижимы.

В этих условиях поддержать свой имидж и потянуть время в надежде на чудо можно только ультиматумами, на выполнение которых - и Пашинян это точно знает - Азербайджан никогда не пойдет.

Зульфугар Ибрагимов