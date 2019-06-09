Кто бы мог подумать, что через тридцать лет после благополучной кончины идеи "миацума", подразумевающей присоединение азербайджанского Нагорного Карабаха к Армении, она снова оживет. Реаниматологами в данном случае выступили новые власти в лице Никола Пашиняна и его команды, хотя и этого трудно было ожидать от политика, вроде бы высказывавшего в свое время вполне благоразумные мысли.

Напомним, что безобразная идея "воссоединения" была той закваской, на которой разбухало тесто карабахского конфликта. Именно с этой идеи начались претензии на территории Азербайджана, которые негласно поддерживались сначала советским, а потом и российским руководством. Но век "миацума" был недолгим. Видимо, армянским националистам популярно объяснили, что отрыв Арменией Карабаха от Азербайджана с целью расширения собственной территории не будет приветствоваться миром, так как не укладывается ни в какие международные нормы. И тогда родилась идея "независимости".

На этой идее оккупационный режим, установленный Ереваном в Карабахе, продержался четверть века. Но и "независимость" не сработала.

Теперь растерянный из-за внутриполитических неудач и дипломатических провалов Никол Пашинян пытается реанимировать "миацум". Вряд ли он не понимает, что идея является мертворожденной. Понимает, но все же делает на нее какой-то расчет. Для чего? Вот в этом и заключается самое интересное.

В Telegram появилась русскоязычная страница под названием "Миацум-воссоединение", прославляющая единство "двух армянских народов". Правда, армянский агитпроп пока не определился с формулировками окончательно: Карабах и Армения - это "два армянских народа" или все же "один народ, живущий на два дома". И то, и другое определение сегодня можно встретить в армянских СМИ.

Наряду с русскоязычным Telegram-каналом, тема "миацума" все чаще стала подниматься в российских СМИ. Пишут об этом армянские авторы, что как бы извиняет издания: мол, мнение автора может не совпадать с мнением редакции, а армянин, по умолчанию, мыслить иначе просто не способен.

Жители оккупированного Карабаха живут по паспортам Республики Армения, в самопровозглашенном образовании действует та же денежная единица. Во исполнение идеи "миацума" в начале 90-х была устроена пара демонстративных акций вроде голосования жителей Карабаха на выборах в Верховный Совет Армении в 1990 году. В 1992 году Ереван попытался восстановить это право, но дальше этого дело не пошло. На этом "миацум" скончался.

Как бы там ни было, идея упорно подбрасывается в русскоязычное пространство, чтобы прозондировать отношение к ней в России, в Азербайджане, в странах-союзницах Армении. Кроме того, определенная информационная атака идет и на сознание граждан самой страны. В мае этого года руководитель армянского представительства Gallup International Арам Навасардян сообщил на пресс-конференции радостную весть: 50.8% граждан Армении идеальным решением карабахского конфликта считают "воссоединение" с Карабахом.

А год назад, 9 мая, сразу после выборов премьер-министра, посетив оккупированные территории и пребывая в эйфории, Пашинян высказался насчет присоединения азербайджанского Карабаха к Армении так: "Международное признание "НКР" - один из путей к этому. Когда "НКР" будет международно признан, народы Армении и Карабаха выразят свою позицию". Тогда же Пашинян пообещал добиться от стран мира признания результатов армянской оккупации, чтобы ускорить этот процесс. Но обещания, конечно, не сдержал. Думается, он и не пытался ничего сделать в этом направлении, так как первым вопросом, который был бы ему задан: а почему сама Армения до сих пор не решилась признать "независимость" самопровозглашенного образования.

Однако Никол все же предпринял усилия усадить сепаратистов за стол переговоров. Свою "эксклюзивную" карабахскую политику он начал именно с этого - с заведения процесса в тупик путем ультимативного отказа от переговоров от имени Ханкенди. Думал, что сработает. Не сработало, и теперь в информационное пространство забрасывается еще более опасная с точки зрения стабильности в регионе идея официального закрепления оккупированных территорий за Арменией.

Всем понятно, что управление этими территориями осуществляется из Еревана, ни о какой "состоявшейся карабахской государственности" речи быть не может. И пока у власти в Армении был карабахский клан, главу сепаратистов Бако Саакяна все это устраивало.

Но Никол Пашинян не свой, не карабахский. "Два армянских народа" оказались еще более недружелюбны друг к другу, чем к соседним Турции или Азербайджану. О каком "воссоединении" тут может идти речь, тем более о "воссоединении" добровольном? Сегодня самопровозглашенная "НКР" объединяться с Арменией "ереванцев" явно не собирается, а значит, нужно сменить руководство оккупационного режима. Ситуация обостряется, и именно этим фактором, скорее всего, вызван поспешный перевод Николом своего сына-солдата из Карабаха в Ереван.

Сегодня для реанимации безумной идеи новые власти Армении начали вести подпольную работу с целью смены режима. Недавно в НК был создан так называемый альянс "Миацум", оппозиционный действующему сепаратистскому режиму. Уже состоялись два собрания этой структуры. Среди ее целей четко указано: "согласие с безальтернативностью процесса воссоединения двух армянских государств и создание объединенной Армении". При этом структура резко выступает против Бако Саакяна, обвиняя его чуть ли не в предательстве.

Интересно, что о "миацуме" заговорила и армянская церковь. Католикос Великого Дома Киликийского Арам I дал "завет" армянам 28 мая, который должен привести их к "укреплению, процветанию и вечности". Завет заключается в присоединения оккупированных территорий Азербайджана к Армении.

Тут самое время напомнить о том, что отпущенные Пашиняном на свободу террористы "Сасна црер" развернули бурную деятельность в пропаганде "миацума". И многие аналитики не исключают, что делается это с ведома и по поручению Еревана.

В конце марта "Сасна црер" начала сбор подписей за присоединение Нагорного Карабаха к Армении. Сторонники "Сасна Црер" считают, что непризнанное образование должно войти в состав страны как отдельная область. Партия также пообещала добиться смены "власти" в Нагорном Карабахе до следующего года.

Одним словом, ситуация складывается прелюбопытная. Ереван при Пашиняне решил вернуться к тому, с чего начали зачинщики карабахского кошмара для двух народов, - армянским националистам. Это говорит о том, что армянская национальная идея зашла в тупик, и ей ничего другого не остается, как вернуться к старту и начать двигаться заново. Но дело в том, что у выбранного армянством пути есть только одна колея. И ведет она только в тупик.

Зульфугар Ибрагимов