Армения проиграла карабахскую дипломатию Азербайджану – Пашинян в Москве это доказал

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина в Москве, о которой так много говорили и писали в Ереване, состоялась.

О самой встрече говорить не стоит. Помимо бравурных эпитетов, которые использовал в своей записи в Фейсбук Пашинян, сказать о ней нечего. "Блестящие отношения", "абсолютно никаких проблем"... Можно представить, какими аргументами главе Армении были, пардон, вправлены мозги, если "народный" премьер заговорил подобными определениями.

Интереснее другое. В Москве Пашинян встретился с армянскими бизнесменами, которых в очередной раз попытался раскрутить на инвестиции в Армению. На фоне неприятных новостей, поступающих с российской стороны, это можно назвать даже главной целью его поездки в Россию. Напомним, что на днях газета "Иравунк" со ссылкой на свои источники сообщила, что российская элита не простила Еревану Юрия Хачатурова. Более того, крупные армянские бизнесмены, работающие в России, были предупреждены на самом высоком уровне о том, чтобы не давать армянскому правительству ни копейки. Однако многие армянские бизнесмены, проживающие в России, и без предупреждения заморозили реализацию обещанных программ, в том числе и культурных.

Как тут не запаниковать?

Встретившись с бизнесменами, Пашинян не только расписывал "прекрасные" инвестиционные возможности Армении, но и поговорил о карабахском урегулировании. Обещал, что "никогда не позволит", "никто не может", а еще, что в будущем он представляет Карабах в качестве части Армении...

МИД Азербайджана уже отреагировал на эти провокационные высказывания. Как подчеркнуто в заявлении внешнеполитического ведомства, слова Никола Пашиняна являются неуважением к нормам и принципам международного права, резолюциям Совета Безопасности ООН, а также ударом по переговорному процессу, ведущемуся при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Таким образом премьер не только ублажил диаспору, но и показал обеспокоенным гражданам Армении, что на самом деле не молчит по карабахскому вопросу, а говорит и даже очень громко.

Заметим, что вопросом "почему молчит Никол Пашинян?" сегодня задаются в Армении многие, когда речь заходит о карабахском урегулировании. Общественность, экспертное сообщество все больше обращает внимание на тот факт, что главная проблема, тормозящая развитие страны, практически потерялась в последнее время за громкими делами и скандальными процессами.

Конечно, разрешение карабахского конфликта в Армении видится совсем не так, как в Азербайджане. Факт оккупации территорий соседнего государства, осуществления этнических чисток, фактически геноцида азербайджанцев в Карабахе и Армении, в этой стране стараются не принимать во внимание или же рассматривают как "вынужденную меру", а толпы "революционной" молодежи вообще уже смутно представляют себе, что там было в начале 90-х, и зубрят лозунги под диктовку пропаганды, не осознавая изменившихся реалий и всей катастрофы своей страны.

И потому возникают такие вопросы - почему молчит Пашинян?

Премьер-министр действительно отодвинул карабахский вопрос на задний план. Но критики смешны, утверждая, что он "сговорился" с Баку и готовится сдать территории. На самом деле новый глава Армении просто не знает, что со всем этим делать. От "карабахского клана" осталось жуткое наследие. Четверть века его адепты усиленно создавали видимость переговорного процесса, крадя у армян драгоценное время, так необходимое для выживания самой страны. Выбери тогда Армения мир с соседями, и ее настоящее было бы совсем иным. А теперь "революционному" премьеру приходится все это расхлебывать. Ведь Пашинян - ученик Левона Тер-Петросяна и потому не может не понимать, что оккупация и упорство во зле ведут Армению к катастрофе. Но как сказать об этом массам и не быть четвертованным на площади?

Несколько дней назад в самопровозглашенной "НКР" отмечали очередную годовщину оккупации. Из Армении в Ханкенди отправились президент Армен Саркисян, ряд чиновников и даже опальный экс-премьер Овик Абрамян. Но там не было действующего премьера Пашиняна. Почему? - гадают в экспертных кругах. Одни объясняют это формированием некой оппозиции в Карабахе под крылом Бако Саакяна. Другие же видят в этом нежелание Пашиняна лишний раз раздражать Баку. Кто из них прав, мы, конечно не знаем. И вообще, может быть, Никол просто приболел и у него была температура...

Между тем, в Армении уже бьют тревогу. Так, политолог Давид Шахназарян в беседе с Tert.am обратил внимание, что в последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ нашла место формулировка "субстантивные переговоры", которая была требованием Азербайджана и является серьезной потерей для армянских сторон.

Напомним, что в заявлении сопредов от 12 июля отмечается, что Мамедъяров и Мнацаканян провели обмен мнениями относительно ситуации, ​обсудили дальнейшие шаги и параметры возобновления субстантивных переговоров.

Шахназарян констатирует, что действующее в Армении правительство после прихода к власти начало проводить политику "тайм-аута" в переговорном процессе. Она заключалась в максимальной отсрочке встреч и переговоров в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Но, похоже, что не удалось: состоялся визит сопредседателей в Армению, и затем встреча министров иностранных дел в Брюсселе.

Шахназарян ошибочно полагает, что Сержу Саргсяну после провальных для Армении апрельских боев 2016 года удалось добиться какого-то прогресса, вытащив на первый план тему пресловутых механизмов расследования нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения. Напуганная разгромным поражением армянская сторона действительно предприняла для этого титанические усилия, пытаясь вообще вывести из повестки вопрос собственно урегулирования конфликта и сосредоточить все внимание на второстепенных вопросах, тем не менее, жизненно важных для оккупантов. Как известно, все эти усилия провалились - Азербайджан не взял на себя никаких обязательств по "механизмам", а также приостановил реализацию вопроса расширения наблюдательной миссии ОБСЕ как не соответствующей интересам нашей страны.

Так что Шахназаряну не стоит очень уж идеализировать прежний режим. А Пашиняну, видимо, хватило ума не начинать эту эпопею заново, так как совершенно ясно, что обсуждать что-то кроме начала процесса урегулирования Баку не намерен. Пашинян не Саргсян, у него небольшой простор для маневра, так как положение его в стране достаточно шаткое, и идти на явный провал в переговорах он себе позволить не может из страха, что та же толпа, что возвела его на пьедестал, с таким же успехом свергнет его оттуда. Чтобы потянуть время, он подбросил обществу заведомо провальный лозунг относительно участия в переговорах сепаратистов, прекрасно понимая, что Баку на это никогда не пойдет. Пока лозунг крутится в общественном сознании, у Пашиняна есть немного времени, чтобы более-менее укрепить свои позиции, а может, и выиграть парламентские выборы.

Как бы там ни было, а сегодня на стол переговоров вернулась доапрельская повестка и термин "субстантивные переговоры", доводящий армянскую сторону до истерики. И теперь послу президента Армении по особым поручениям начала 90-х Давиду Шахназаряну приходится констатировать: Азербайджан в вопросе повестки переговорного процесса по карабахскому урегулированию, а это самый важный пункт, добился серьезного достижения.

"Это, по сути, означает основные, содержательные переговоры сугубо вокруг урегулирования, что для Баку означает сугубо "возвращение территорий". Иначе говоря, констатируется, что та повестка, которая была и касалась мероприятий на линии соприкосновения, сейчас утеряна", - заявил он в интервью изданию.

Но больше всего пугает армян то, что их новый премьер может быть не просто нерешительным, но вообще не иметь никакой концепции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. И это в то время, когда Баку проводит очень активную дипломатию, практически отрезая все пути противнику.

Вице-спикер парламента, соратник Саргсяна Эдуард Шармазанов пошел в своих страхах даже дальше эксперта Шахназарова, увидев в изменении ситуации вокруг карабахского урегулирования происки пантюркизма. "Не будем забывать, что вызов брошен нам пантюркизмом, - заявил он в интервью "Аравот", - впервые в предвыборной программе Эрдогана важное место было отведено карабахской проблеме. Нынешние власти не только не проявляют свою озабоченность по поводу этого, но и не считают должным говорить об этом".

Шармазанов в ужасе от обещания Никола Пашиняна обсудить программу урегулирования конфликта на площади, если приемлемая для Армении программа появится. Новоиспеченный оппозиционер уверен, что "если бывшие власти выдвинули на первый план Венскую, Санкт-Петербургскую и Женевскую повестку, по которой после апрельской войны четко высказались в заявлениях сопредседатели Минской группы ОБСЕ, то сегодня нет и намека на укрепление механизмов прекращения огня на линии соприкосновения. Это явный регресс и потеря для армянских сторон".

Уточним - не регресс и потеря, а полный провал. Игры закончились, время для страны-оккупанта вышло. А внешнеполитические коррективы новых властей лишили Ереван той безоговорочной поддержки Москвы, которой он, что уж там скрывать, пользовался безраздельно и ничего не давая взамен. Кроме того, за четыре месяца, прошедшие после майского переворота, армянское общество осознало, что главной причиной бед Армении является не коррупция прежних властей (которая, конечно же, имела катастрофические масштабы), не вассальная зависимость от России (которая, несомненно, имеет место и от которой Армении никуда не деться без потерь), а карабахский конфликт. Оккупация территорий соседнего государства, имеющего гораздо больше друзей и союзников, чем хотели бы думать в Ереване, сводит на нет любые усилия в демократизации, реабилитации экономики, повышении имиджа страны на мировой арене.

Заявления, сделанные Пашиняном в Москве на встрече с армянскими бизнесменами, должны немного успокоить критиков нового режима. Между тем, сделаны они были исключительно из соображений поддержания пошатнувшегося имиджа "народного" премьера. Ради этого он пошел дальше всех своих предшественников, не только отказавшись от компромиссов, но и намереваясь присоединить оккупированные территории к Армении. Вот только господин Пашинян как слабый политик и недоучившийся журналист, не понимает, что сказанное им - это фактическое объявление войны. Армения окончательно провалила карабахскую дипломатию, и все, что остается Еревану, - обострять ситуацию в расчете, что державы, в том числе та же Россия, не позволят Азербайджану наказать оккупанта, а имидж новой власти внутри самой страны будет расти. Нет сомнений, что комментарии с армянской стороны будут именно в этом духе - Пашинян, мол, заручился поддержкой Москвы в карабахском вопросе и так далее.

Не будем гадать, о чем на самом деле шла речь на встрече "парнишки с рюкзаком" с президентом Путиным. Однако заметим, что идею "миацума" популист Пашинян вернул на повестку еще на апрельских митингах, поставив тем самым процесс переговоров в полный тупик. Выводить его оттуда - не наша забота. Двадцать пять лет армянской оккупации, к сожалению, не оставляют места для оптимизма. А потому Азербайджан, не забывая о мире, будет продолжать готовиться к войне. Соседи просто не оставляют нам выбора, в том числе безумными заявлениями, которые могут обойтись Армении очень и очень дорого.

Зульфугар Ибрагимов