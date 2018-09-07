Проармянский эксперт признал успех Азербайджана

Одиозный проармянский политолог Станислав Тарасов дал интервью изданию Tert.am. в котором ответил на различные провокационные вопросы, но совсем не так, как ожидали от него армянские журналисты. Интервью превратилось в зачитывание прокурором приговора обвиняемому, а обвиняемым в данном случае выступает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Революционному" премьеру удалось взбесить своим поведением даже такого типа, как Тарасов, всегда верно служившего армянскому агитпропу. Его ответы на вопросы издания - настоящий крик души. Пашиняна Тарасов считает неудачным премьером, притом нелегитимным и бездарным, провалившим все направления армянской политики.

Начнем с карабахского конфликта.

"...когда вспоминаешь то, что г-н Пашинян наговорил по карабахскому вопросу, то волосы встают дыбом, - возопил Станислав Тарасов. - Сначала он говорил, что Карабах является стороной конфликта, после чего состоялась встреча Мнацаканян-Мамедъяров на прежних условиях. То есть, по старой схеме... Стало быть, я считаю, что Пашинян сам не знает, что делать по карабахскому направлению, поскольку за последние 2-3 месяца он сделал 2-3 взаимоисключающих заявления, и теперь хочет все свалить на Москву - "Мы во всем виноваты... Хачатуров - Москва виновата, Кочарян - Москва виновата, Карабах - опять Москва виновата?!".

Тарасов доведен до того, что не может не признать и успешность переговоров, проведенных в Сочи президентами России и Азербайджана.

"Было подписано 16 документов, касающихся расширения сотрудничества практически во всех областях, включая военно-техническое сотрудничество, это рекордный показатель. Это свидетельствует о том, что Азербайджан, явно, идет на сближение с Россией", - признал он.

На этом фоне крайне тревожно выглядит неблагоприятная позиция Армении, которую Пашинян завел в тупик преследованием генсека ОДКБ.

"Хачатуров пользуется статусом неприкосновенности, причем этот статус гарантирован не г-н Пашиняном, а лидерами всех стран ОДКБ и какие-либо действия - задержка, какие-то введения и так далее могут быть предприняты только после согласия лидеров этих стран, Армения нарушила протокол. Если они хотели его убрать, то надо было сначала выйти с предложением о его снятии и только после получения согласия они имели право привлечь его к ответственности. Пашинян и его команда поступили наоборот, что является сильнейшим ударом по престижу организации и сейчас идут переговоры между Россией, Казахстаном, Беларусью и также Киргизией, чтобы председательство ОДКБ в алфавитном порядке перешло следующей стране - Беларуси.

Почему? Потому что замена одного генерала на другого со стороны Армении не гарантирует того, что завтра, по каким-либо причинам этот новый генерал также не подвергнется уголовному преследованию. Это бьет по престижу. Это очень серьезная проблема. Почему Пашинян и его команда пошли на это - никто не знает, потому, что хотя бы исходя из того, что у него есть квалифицированный глава МИД Мнацаканян, который знает всю эту процедуру... то ли Мнацаканян не сумел отстоять свою точку зрения, то ли решение принималось без его участия...

Самое разумное, чтобы уберечь ОДКБ от потенциальных таких ударов, конечно, логично было бы просто передать председательство Беларуси.

Понимаете, Армения нарушила процедурный вопрос, ведь есть процедура, Хачатуров, я повторяю, имеет гарантии, которые, обеспечиваются не Арменией, а всеми лидерами стран-членов ОДКБ. Дело не в личности Хачатурова, Москва не защищает Хачатурова, Москва говорит о процедурных вопросах... Это очень серьезный вопрос, поскольку речь идет о военно-политическом блоке", - возмущается Тарасов.

Из ответов проармянского политолога становится известно, что Никол Пашинян выступил с предложением о "реформе" ОДКБ - перехода поста генсека к премьер-министрам. На что Тарасов отреагировал так: "...это в "чайхане" можно снимать "чайханщика" и ставить своего родственника, но не здесь, в таких структурах нельзя этого делать..."

Что же касается дискуссий вокруг якобы желания Азербайджана присоединиться к ОДКБ, то и тут, по мнению Тарасова, Армения проиграла.

"ОДКБ действительно собирается принять дополнительные документы, которые вводят статус наблюдателя в организации, и теперь возникает вопрос Азербайджана, который потенциально может претендовать, хотя на официально уровне Азербайджан таких предложений не выдвигает... Конечно, Армения может воспользоваться правом вето, когда речь идет о полноценном членстве, но не о статусе наблюдателя... Сейчас в ОДКБ документы сформированы таким образом, во всяком случае, как нам представляется, что для того, чтобы Азербайджан получил статус наблюдателя в организации потребуется набрать большинство голосов на голосовании. Россия будет за, Казахстан будет за, Беларусь будет за, Киргизия тоже будет за, а Армения не сумеет остановить это... вопрос, повторяю, не членства, а статуса наблюдателя.

Кстати, это позволяет Азербайджану, хотите не хотите, но тем не менее участвовать в статусе наблюдателя на каких-то мероприятиях организации...Следовательно, они уже смогут выстраивать какие -то барьеры для Армении на уровне этого блока. И это факт", - паникует Станислав Тарасов.

А все почему? Потому что Никол Пашинян оказался неудачником. По мнению Тарасова, сейчас для Азербайджана складывается очень благоприятная ситуация, так как политическая власть в Армении очень ослабла. Более того - эта власть не только слаба, но и не легитимна. "Вы знаете, что Пашинян на волнах улицы пришел к власти, в парламенте у него нет большинства. То есть, теоретически, парламент в любой момент может выразить ему вотум недоверия. Следовательно, стоит вопрос - а с кем вести переговоры в Армении, поскольку Пашиняна, возможно, завтра уберут. Как с ним вести переговоры, если он разрушает структуру власти? Более того, он разрушает государственность Армении, и это вызывает очень большие беспокойства в Москве, тем более, что Армения - член ОДКБ и ЕАЭС".

Как бы там ни было, а переговоры Путин-Пашинян 8 сентября будут очень жесткими, считает политолог. Почему? "Потому, что Пашинян нарушил достигнутую договоренность, он балансирует на грани утери политического доверия властей РФ".

Напоследок приведем слова главы пресс-службы МИД Армении Тиграна Балаяна, который как раз сегодня заявил в противовес Тарасову, что считает, что у Москвы и Еревана все идет хорошо и "армяно-российские отношения находятся не в таком состоянии, что Азербайджан сможет извлечь из этого выгоды".

Ну-ну...

Зульфугар Ибрагимов