Москва сделала Пашиняну жесткое предупреждение - игры закончились

Отточенный десятилетиями националистической истерии инструментарий армянского агитпропа все чаще дает сбой.

Пропагандистская машина соседней страны всю минувшую неделю работала на полную мощность над историей о некоем шествии в оккупированный Агдам, якобы организуемом азербайджанскими беженцами. Армянские СМИ и соцсети наперебой обсуждали, комментировали и анализировали эту "инициативу азербайджанских спецслужб", делились довольно сомнительными видео и фото, даже картами движения якобы-шествия с указанием пункта А и пункта Б.

Примечательно, что писали и говорили об этом только армянские ресурсы, мы же тут только с удивлением переглядывались. А сегодня те же ресурсы торжествуют, сообщая, что "провокация Баку", мол, потерпела фиаско и тому подобное.

Возникает вопрос: а был ли мальчик?

Столько же энергии изводят наши соседи на ажиотаж вокруг участия или неучастия Генриха Мхитаряна в составе "Арсенала" против агдамского "Карабаха" в матче в Баку. Если судить по публикациям в армянских медиа, в Баку уже ждут футболиста-армянина с наточенными ножами и зверскими гримасами. И снова нам остается только удивляться - а с чего такой шум? С азербайджанской стороны не было сделано никакого движения, которое могло бы вызвать тревогу у представителей английского клуба. Мхитарян - талантливый футболист, знакомый и азербайджанским болельщикам. А Азербайджан - страна, уважающая международные законы и порядки.

Еще более симптоматичная ситуация складывается в связи с неутихающей истерикой наших соседей по поводу якобы желания Баку вступить в ОДКБ.

Дело в том, что в ближайшее время премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Армянские СМИ и тут дезинформируют общественность, делая акцент на теме "членства" Азербайджана. Исходя из уже опубликованного в Армении, Никол едет к Путину разбираться с этим вопросом.

Смешно? Конечно.

Понятно, что после успешного визита в РФ Президента Азербайджана, проведенных встреч и подписанных документов армянский лидер просто не мог бы усидеть на месте. В Армении есть и недовольные такими его планами, считающие, что вначале нужно было добиться встречи с Трампом в Нью-Йорке и постараться понравиться главе Белого дома, а потом уже ехать к Путину. Но встреча с Трампом под большим вопросом, а ситуация в регионе не позволяет Еревану считать звезды. Положение Армении и ее новых властей становится все более серьезным во всех отношениях.

Что касается ОДКБ, то информацией к размышлению для Еревана тут должны послужить новости из Москвы, а не фантазии местных проходимцев от агитпропа, поднимающих бурю в стакане воды в то время, как основные события остаются без внимания.

Вместо того, чтобы бросаться на ветряные мельницы, армянам стоит обратить внимание на следующее заявление главы МИД России Сергея Лаврова, сделанное им в понедельник на встрече с первокурсниками МГИМО. Коснувшись предстоящего визита Пашиняна, он отметил, что Москве будет важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране. "Нам, конечно же, совершенно небезразлично, как в этой ситуации выглядят обязательства Армении перед ОДКБ, мы исходим из того, что эти обязательства действуют, их нужно в полной мере выполнять, в том числе в том, что касается укрепления репутации и престижа нашей общей организации ", - цитирует РИА Новости.

Этими словами Лавров как бы парирует набившие оскомину заявления из Еревана об обязательствах ОДКБ перед Ереваном, которые Организация якобы не выполняет.

Глава МИД РФ также указал новому руководству Армении на то, что его действия не соответствуют прежним заявлениям об отказе от преследования политических предшественников. И происходящее не может не беспокоить Москву, "в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения".

То есть актуализируется диаметрально противоположная тема. А именно - вопрос обязательств самой Армении и того, какими она себе их представляет в перспективе. Проще говоря, в Москве наконец решили всерьез поговорить с "революционным" премьером, действия которого становятся все более и более тревожными для российской стороны. В некотором смысле эти заявления Лаврова можно расценить как предупреждение новым властям Армении, которые почили на лаврах и перестали трезво оценивать реальность.

Нет сомнений, что на встрече с Владимиром Путиным Пашинян постарается прозондировать и вопрос Азербайджана. Если он этого не сделает, революционная общественность его не поймет. Сегодня армянское экспертное сообщество пытается "разбираться", для чего Азербайджану ОДКБ, и приходит к забавному выводу, что Баку, мол, хочет использовать это для склонения позиции Москвы в карабахском вопросе в свою сторону. Между тем, это Армения, вступая в Организацию, делала расчет на преференции и была очень разочарована, не получив никакой поддержки против Азербайджана со стороны союзников.

Обойти тему "Азербайджан в ОДКБ" Пашинян не посмеет. Однако развивать перед главой России мысль о "праве вето" он вряд ли станет очень настойчиво - не та аудитория. В большей степени ему придется оправдываться за поспешные действия в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, нанесшие ущерб имиджу Организации. По всему видно, что в Москве уже сделали свои выводы на этот счет и не сомневаются в преднамеренности действий Еревана в отношении высокопоставленного должностного лица ОДКБ на потеху противникам России и созданных ею интеграционных структур.

Вряд ли визит Пашиняна в Москву завершится какими-то судьбоносными для Армении решениями или подписанием важных межгосударственных и межправительственных документов. Пока что Ереван только тем и занят, что перерезает нити, связывающие его с Россией.

Долго так продолжаться не может. И не будет.

Зульфугар Ибрагимов