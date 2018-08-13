Пашинян пытается вернуть Армению в "Север-Юг" - Зачем России армянская дорога?

В Армении все еще надеются когда-нибудь подключиться к проекту "Север-Юг". В этом признался на днях журналистам министр транспорта, связи и информационных технологий Ашот Акопян.

После заседания правительства он был оптимистичен настолько, что даже рискнул назвать сроки завершения работ.

"Я говорил, что это не вопрос двух-трех лет, но возможно, что удастся завершить в течение четырех-пяти. Это обусловлено на данный момент отсутствием финансирования, из предусмотренных 500 млн. потрачено лишь 222 млн. Проблема заключается и в отчуждениях, которые требуют времени", - цитирует АРКА.

Он отметил, что есть участки коридора, для которых еще даже не подготовлены проекты, а также сообщил, что есть уже построенные участки, на которых выявлены упущения. Штраф за эти упущения в размере 5 млн. долларов был удержан с подрядчика.

То есть, как дал понять Акопян, работа идет, правительство не дремлет и держит все под контролем.

В данном случае речь об автомобильном сегменте коридора "Север-Юг". Но у проекта имеется также железнодорожный сегмент, и большую надежду на участие Армении в транзите этим путем дал на прошлой неделе заместитель главы ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин. Он заявил журналистам, что строительство железной дороги Иран-Армения вполне реалистично и Россия вплотную взялась за этот вопрос.

"Мы действительно начали прорабатывать этот вопрос. Мы считаем, что усилия, которые были приложены правительством Армении и Ираном по формированию этого маршрута, нужно развивать и продолжать", - удивил Мишарин.

В идеале коридор "Север-Юг" должен был обеспечить выход к Черному морю и к европейским странам через территорию Армении и Грузии. Железнодорожный сегмент проекта, о котором говорит Мишарин, был похоронен уже давно в связи с нежеланием иранской стороны финансировать армянский участок, составляющий 70 процентов всей протяженности пути и отсутствием финансов у Армении. До последнего времени РЖД не проявляли активности, более того, руководство российских железных дорог пессимистично отзывалось об армянском проекте, считая его неэффективным и нерентабельным. Помнится, президент РЖД Владимир Якунин прямо заявил: "Этот проект не имеет перспектив - это как прорубить в стене окно в никуда: в стену соседнего дома".

Почему же в РЖД вдруг изменили свое мнение? Думается, тут сыграл роль политический фактор - приход новых властей в Армении и необходимость продемонстрировать Еревану свою лояльность. Ведь новое правительство уже начало избавляться от инвесторов с российским капиталом, вытесняя из энергетической сферы. За ними может последовать транспортная сфера и детище РЖД "Южно-Кавказской железной дороги", если в Армении решат, что компания недостаточно внимательна к армянским интересам. Сюда же можно отнести заявление Мишарина о намерении развивать межгородское железнодорожное сообщение в Армении. По его словам, "нужно увеличить инвестиции в подвижной состав, в электрички, в межгородское железнодорожное сообщение в Армении".

Напомним, что Концессионный договор между РЖД и ЗАО "Армянская железная дорога" был подписан в феврале 2008 года. Согласно договору, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет после первых двадцати лет работы по взаимному согласию сторон. Однако вряд ли пролонгация произойдет. В Армении очень недовольны работой РЖД и ее дочки ЮКЖД. Согласно публикациям в армянских СМИ, российская компания не выполняет своих обязательств. Например, до сих пор не построена 32-х километровая ветка Ванадзор-Фиолетово, которая сократила бы путь от Еревана до Тбилиси и дальше до черноморских портов на 112 км. О приоритетности этого участка руководство "Южно-кавказских железных дорог" (100-процентрая дочка РЖД) говорило еще в 2010 году. Строительство должно было начаться в 2011 году, но никаких изменений не произошло. Хотя нет, изменения были - в стоимости проекта: по оценкам российской стороны он подорожал почти в два раза.

Думается, армянской стороне есть, за что обижаться на российских партнеров. Однако тут налицо полное отсутствие критического подхода к собственной ситуации и понимания того, что сохранение управления дорогами Арменией вряд ли что-то изменило бы. Управление самой Армении своими железными дорогами не сделало бы их современнее, длиннее или рентабильнее. По двум простым причинам: первая - у нее тупо нет на это денег, и вторая - она изолирована и ее транзит бессмысленен.

У России деньги есть, но нужно ли ей это "окно в никуда"? Уже успешно реализуется проект железной дороги Иран-Россия через Азербайджан, гораздо менее затратный для российской стороны и куда более выгодный. Кроме того, российские экспортеры проявляют интерес и к запущенному в октябре прошлого года коридору Баку-Тбилиси-Карс.

Нет сомнений, что дорога Иран-Армения России абсолютно не нужна. В связи с закрытостью абхазской железной дороги, армянская "железка" никак не сможет интегрироваться в российскую железнодорожную сеть. По причине агрессорской политики в отношении Азербайджана, Ереван не сможет выйти на Россию и через азербайджанские железные дороги. Для чего в таком случае России наличие у Армении дорогостоящего выхода к Черному морю и в Европу, за создание которого придется, как надо понимать, платить российской стороне?

Ответ один - постараться задобрить армянскую сторону и сохранить позиции на армянском рынке. Существующая железнодорожная сеть худо-бедно обслуживает местные перевозки, а большее с армянских железных дорог и не требуется. Иранскую сторону тоже вполне удовлетворяют имеющиеся коммуникации. Не сможет армянский транзит сыграть своей роли и как "мост" между Ираном и странами ЕАЭС. Ужесточение США антииранских и антироссийских санкций создало большие проблемы, например, для открытой не так давно Мегринской Свободной экономической зоны.

В Армении уже сегодня ожидают новых и серьезных проблем в связи с американскими санкциями против ее южного и северного соседа, на экономиках которых повязана экономика армянская.

Единственной еще теплящейся надеждой для Армении остается автодорожный проект "Север-Юг", о котором говорил министр Акопян. Но и тут есть множество серьезных проблем, как оставшихся в наследство от прежних властей, так и не зависящих от того, кто у власти.

Как писала ранее газета "Жаманак" со ссылкой на специалистов, сбываются самые мрачные прогнозы относительно армянского участка "Север-Юг". Произведя несложные расчеты, эксперты выяснили, что на построенный 31 км и отремонтированные 11 км дороги ушло 150.3 миллиона долларов и 23.14 миллиона евро. То есть километр трассы обошелся в 5 млн. долларов. Выделенные под данный проект Армении средства растрачены и разворованы. Кроме того, наши соседи и тут оказались "рекордсменами" - нигде в мире нет дорог, километр которых обходился бы в такую сумму.

Мы уже не говорим о том, что, если верить расчетам армянских специалистов, строительство такими темпами может растянуться на сорок лет. Каким будет транспорт в середине столетия и будет ли иметь смысл эта актуальная сегодня бетонная магистраль - большой вопрос.

Зульфугар Ибрагимов