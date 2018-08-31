"Калашников" может стоить Пашиняну встречи с Трампом?

На днях стало известно, что российский концерн "Калашников" и компания "Royalsys Engineering Ltd" заключили договор о запуске в Армении производства новых моделей знаменитого автомата АК-12 и АК-15.

Эта новость вызвала обеспокоенность армянских СМИ, так как "Калашников" с 2014 года находится под санкциями США и Евросоюза. Журналисты немедленно обратились в американское посольство, чтобы получить ответ, который мог бы их успокоить. Но в дипмиссии посоветовали направить запрос в Офис контроля зарубежных активов, который обеспечивает администрирование и применение санкций.

Возможно, обратившиеся, исходя из "высокого уровня" американо-армянских отношений и "высокого" имиджа новых властей Армении в глазах западного мира, рассчитывали получить более определенный и обнадеживающий ответ.

Между тем, по мнению аналитиков, такая сделка может создать проблемы в армяно-американских отношениях. И санкции против "Калашникова" это еще не самая большая беда. Дело в том, что армянская "Royalsys Engineering Ltd" создает сделке даже больше проблем, так как ее глава Давид Галстян включен в "черный список" ООН и США за незаконную торговлю оружием.

Между тем, не секрет, что тема сделки с "Калашниковым" волнует армянскую сторону, в первую очередь в свете гипотетической встречи премьера Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом. 18 сентября начнет работу 73-я сессия Генассамблеи ООН, в которой собирается принять участие Пашинян. Еще два месяца назад Ереван, диаспора и лобби развернули деятельность с целью использовать эту редчайшую возможность для того, чтобы организовать встречу "революционера" с Трампом, так как ни на каких других площадках это не представляется возможным. И подписание накануне визита "подмоченного" соглашения с российским концерном оказалось очень и очень не кстати.

На запрос "168 жам", будет ли обсуждаться этот вопрос в ходе предстоящего визита в США премьер-министра Никола Пашиняна, в посольстве сказали, что график визита пока не определен. Дипмиссия также не внесло ясность в вопрос о предстоящей встрече Никола Пашиняна с Дональдом Трампом. "Пока у нас нет данных о конкретных встречах, но мы вновь подтверждаем крепкое и долговременное сотрудничество США и Армении", - успокоили в посольстве США в Ереване.

Напомним, что первую попытку понравиться главе мировой супердержавы Пашинян предпринял в июле, в ходе мероприятия НАТО в Брюсселе. Тогда он довольно комично себя повел, стараясь попасться на глаза и запомниться Трампу. Эти его потешные усилия высмеивали потом в соцсетях и неподконтрольных СМИ.

Как бы там ни было, а два месяца активной дипломатии и лоббинга в этом направлении пока что не дали результатов. Остается чуть больше двух недель, чтобы получить от Вашингтона долгожданное "да".

Но будет ли ответ именно таким. Попасться то на глаза Трампу Пашиняну удалось, но вот запомнил ли президент США бородатого парнишку - это большой вопрос.

А тут еще "Калашников"...

Зульфугар Ибрагимов