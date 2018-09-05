Пашинян готовит очередной удар в спину России перед встречей с Путиным

На днях в армянских СМИ прошла информация, не привлекшая к себе особого внимания и молчанием встреченная экспертным сообществом Армении и России. А зря.

Как написала газета "168 жам", в Армении готовятся материалы для уголовного дела против экс-премьера Тиграна Саркисяна.

То, что Саркисян некогда возглавлял правительство Армении, ничего не значит по сравнению с его нынешней должностью председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Это означает, что после демарша против ОДКБ путем возбуждения дела против генсека Организации Юрия Хачатурова Ереван взялся скомпрометировать и Евразийский экономический союз.

Как утверждают источники армянского издания, "процесс против него должен был начаться раньше, однако этому помешала бурная реакция России после возбужденного против Генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова уголовного дела, которое было воспринято российской стороной как целенаправленный процесс по дискредитации ОДКБ со стороны властей Армении", - пишет газета.

Думается, российская сторона недалека от истины в своих предположениях. В озвученных на днях главой МИД РФ заявлениях в адрес Еревана четко прослеживается обеспокоенность Москвы сложившейся ситуацией и провокационными шагами пашиняновского правительства. Арест Хачатурова там оценивают не иначе как провокацию и попытку дискредитации Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, что Сергей Лавров заявил, что в ходе предстоящего визита Никола Пашиняна в Москву "нам будет важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране. Нам, конечно же, совершенно небезразлично, как в этой ситуации выглядят обязательства Армении перед ОДКБ, мы исходим из того, что эти обязательства действуют, их нужно в полной мере выполнять, в том числе в том, что касается укрепления репутации и престижа нашей общей организации".

Считает ли Ереван ОДКБ "своей" организацией? На этот вопрос ему придется отвечать в ходе предстоящего визита в Москву. Кстати, армянские СМИ с сожалением отмечают, что, судя по публичным разъяснениям Пескова и Пашиняна, встреча Путин-Пашинян вновь будет рабочей, и московский визит армянского премьера не является официальным. Это в действительности важное обстоятельство, потому что в Москве, по всей видимости, считают, что пока не назрел момент для того, чтобы принять Пашиняна в российской столице на уровне официального визита. Кстати, это тоже факт, который говорит о кризисе в армяно-российских отношениях, тем более, что 1 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев находился в Сочи с официальным визитом, по окончании которого было подписано 16 документов, напоминает издание Первый Информационный.

Армянские аналитики констатируют: Азербайджан начал беспрецедентную интеграцию с Россией - тотальную политическую, культурную, экспертную интеграцию, а также интеграцию бизнес-поля, информационных кругов. На этом фоне заметно, что Армения явно сдает позиции. И более того, создается впечатление, что Путин вызывает Пашиняна в Москву "на ковер" и будет требовать разъяснений касательно внутренней жизни Армении.

Обращает на себя внимание растерянность армянского премьера перед таким дипломатическим натиском Москвы. Комментируя заявление Лаврова о том, что внутриполитическая ситуация в Армении продолжает бурлить, премьер-министр сказал журналистам: "Да, действительно сегодня достаточно жарко". А звонок Владимира Путина находящемуся под следствием Роберту Кочаряну он прокомментировал так: "Это было в плоскости личных отношений. Вообще, успев узнать Владимира Путина, могу сказать, что он высоко ценит человеческие связи с бывшими и нынешними лидерами различных стран".

Этот аутотренинг вряд ли поможет Пашиняну в Москве, где ему будут задаваться очень неприятные вопросы. Тем более, что в круг лидеров стран, человеческие связи с которыми так ценит президент России, премьер Армении не входит.

Можно предположить, что Никол Пашинян пытается лавировать и вести какую-то свою игру и заигрывает с державами, не имея никакого опыта ведения подобных маневров. Если так, то ему следовало бы прислушаться к собственным экспертам, указывающим, что игры со сверхдержавами могут плохо закончиться.

Никто не отрицает того факта, что Юрий Хачатуров или Тигран Саркисян - мошенники и казнокрады. Например, Саркисян, будучи премьером, распродал золотой запас Армении и оставил страну без унции золота и драгметаллов. Но в свое время сама Армения благословила их на высокие евразийские посты. Возбуждая теперь уголовные дела против ставленников прежних властей, Пашинян ставит под удар репутацию и своей страны, и интеграционных структур под патронажем России. Понятно, что Москва не может допустить такого унижения. Военному союзу уже нанесен серьезный имиджевый урон из-за скандала вокруг Хачатурова. Теперь на очереди Тигран Саркисян. А он орешек достаточно крепкий. Горький опыт Хачатурова, отправившегося в Ереван давать показания и немедленно арестованного, заставит его задуматься - стоит ли посещать "родину предков". У него также имеются налаженные связи в Москве. Как писал ранее ресурс asekose.am, Саркисян - единственный чиновник, имеющий прямую телефонную связь с президентом и премьером России. Кроме того, он имеет высокий авторитет в ЕАЭС. Его даже называют премьер-министром ЕАЭС.

Отдаст ли его Москва на растерзание без ущерба для Армении? Вот о чем стоит подумать Николу Пашиняну до субботы, то есть до своей поездки к Путину. Хачатурова, после жесткой реакции российской стороны, пришлось отпустить "выполнять служебные обязанности". Наезд на Саркисяна же может быть воспринят еще более жестко и уже иметь серьезные последствия.

Как бы там ни было, а скандал вокруг Юрия Хачатурова навредил международному имиджу ОДКБ. В подвешенном состоянии оказался вопрос избрания нового Генсека и сохранение этой должности за представителем Армении. Странная ситуация, когда военным союзом руководит человек, находящийся в своей стране под следствием и обвиняемый в государственной измене.

Дело против Тиграна Саркисяна станет еще одним ударом в спину евразийским проектам Москвы.

Зульфугар Ибрагимов