МИД Армении приготовил "сюрприз" для ОДКБ

Армения предложила странам-партнерам по ОДКБ начать процесс смены генерального секретаря организации. Об этом, как пишет Новости-Армения, сообщается на странице Министерства иностранных дел Армении в Facebook.

"Это сугубо внутренний правовой процесс. В рамках расследуемого в Армении уголовного дела привлечен гражданин Армении. В то же время принимая во внимание то, что речь идет о деле, касающемся действующего генерального секретаря ОДКБ и придавая важность авторитету организации и обеспечению ее беспербойной деятельности, Армения предложила партнерам по ОДКБ начать процесс смены генсека", - говорится в сообщении.

Напомним, что Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову 26-го июля было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами по делу о событиях 1-2-го марта 2008 года. Спецследственная служба обратилась в суд с ходатайством об его аресте. Суд принял решение отпустить его под залог в 5 млн. драмов.

По информации 1in.am, за Хачатурова после полуночи выплачен залог 5 млн драмов. Он освобожден. В беседе с "Арменпресс" это подтвердил адвокат Хачатурова Мигран Погосян.

1 марта 2008г. Хачатуров занимал должность замминистра обороны РА. Ему выдвинуто обвинение по ч.1 ст.300.1 УК РА за то, что он в предварительном сговоре с другими лицами свергнул конституционный строй Армении. На основании достаточных доказательств по уголовному делу о событиях 1-2 марта 3 июля 2018г. принято решение о привлечении по обвинению по ч.1 ст.300.1 УК РА бывшего министра обороны РА, генерал-полковника Микаэла Арутюняна. В отношении Микаэла Арутюняна объявлен розыск, в качестве меры пресечения избран арест.

Теперь ОДКБ придется искать нового генерального секретаря. И в интересах организации, чтобы он не был представителем непонятной и нестабильной Армении, несмотря на то, что очередь РА на занятие этого поста пока не истекла.

Султан Керим