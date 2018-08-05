"Карабахский клан" и карабахский конфликт - будет ли прервана связь?

После отставки Сержа Саргсяна, стало ясно, что правлению "карабахского клана" в Армении приходит конец. Террористы и карабахские бандиты, захватившие власть в стране и поставившие ее на край пропасти, сдали позиции, так как исчерпали свой ресурс.

Как известно, основным ресурсом, поддерживавшим до последнего прежний режим, были спекуляции на карабахском вопросе. "Карабахский клан" в лице Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна выставлял себя гарантом продолжения оккупации и незыблемости статус-кво. Но после апреля 2016-го у армянского общества появились серьезные сомнения на этот счет, так называемая "четырехдневная война" стала точкой отсчета до падения клана.

Было бы наивно полагать, что с падением клана изменится и политика Армении в карабахском вопросе. Конечно же, это не может произойти так сразу. На осознание реалий требуется время. Армянское общество благодаря идеологам и мифам является благодатной почвой для разного рода националистических экспериментов, и чтобы избавить его от ненависти к соседям, придется изменить в корне саму идеологию.

Ну, до этого еще очень далеко. Тем не менее, арест Кочаряна, как считают многие и в Армении, и в России, и даже в Азербайджане, не может не отразиться на карабахском урегулировании.

По мнению одних, "демократическим" властям будет гораздо проще узаконить результаты армянской агрессии начала 90-х и склонить мир к проармянским решениям. Другие считают, что Никол Пашинян, как последователь Левона Тер-Петросяна, готов к сдаче территорий и просто тянет время, стремясь закрепить свои позиции, прежде чем сделать такой шаг. Третьи настроены в достаточно степени оптимистично по отношению к будущему региона и полагают, что арест основателя преступного "карабахского клана" позволит армянскому обществу прозреть и встать на путь мира с соседями.

К последнему склоняется, например, известный российский политический аналитик Олег Кузнецов. Ранее в беседе с Day.Az он заявил: "Сегодня, когда народ Армении, кажется, решил вполне сознательно отказаться от своего националистически-террористического прошлого и осудить его, я впервые начинаю надеяться на возможность мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта. Конечно же, сегодня рано говорить о том, что мир между Азербайджаном и Арменией близок, но такой вариант развития событий стал чуть менее призрачным".

По мнению Кузнецова, следствие и суд над Кочаряном и Хачатуровым потрясут до основания не только саму Армению и систему российско-армянских отношений, но и вызовут к жизни серьезные административно-политические процессы внутри самой России, поскольку связи между финансовым и политическим криминалом этих двух стран очень сильны. "Главное, чтобы все благие намерения Пашиняна и созданной им Специальной следственной службы реализовались бы на практике, после чего политические процессы на Южном Кавказе расцветут новыми красками", - сказал аналитик.

А вот кавказовед Сергей Маркедонов, наоборот, считает попытки "суда над эпохой" со стороны новой власти чреватыми. "Прежде всего, необоснованными и завышенными ожиданиями "карабахского чуда", которое якобы не сотворили прежние "слабые и провалившиеся" руководители", - заявил он армянским СМИ, при этом напугав их реакцией на события со стороны Баку и Анкары.

И все же, думается, происходящие события скажутся тем или иным образом на карабахском урегулировании. Агрессия против соседнего государства отрезала Армении все пути для развития, и этого новые власти, не связанные с сепаратистами, не могут не понимать.

"Кочарян и ему подобные пришли к власти в Армении на волне эйфории от так называемой "победы" в карабахской войне и считались героями нации, со всех сторон положительными персонажами. Естественно, что на протяжении всего пребывания у власти, они эксплуатировали именно эту тему, создали вокруг себя ореол величия и бравировали своими так называемыми "подвигами"".

Такого мнения придерживается азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Уголовные дела, возбужденные в отношении "героев", коими считались и генерал Манвел Григорян, и экс-президент Роберт Кочарян, и другие, показали их реальную сущность, сказал политолог в беседе с Day.Az. И армянское общество, по его мнению, стало задаваться неминуемым вопросом: если они герои, положительные со всех сторон персонажи, как объяснить их вопиющие противозаконные действия? Ведь вменяемые им преступления не являются мелкими проступками локального характера - эти люди занимались организованной преступной деятельностью, вымогательством, воровством, то есть преступали закон по всем направлениям.

"В Армении всем прекрасно известно, что представляет собой Роберт Кочарян, Серж Саргсян или его брат Сашик. Но мало кто задавался прежде вопросом: а что они собой представляли до того, как оказались во власти в Армении?

Цену за "подвиги" Кочаряна с Саргсяном в Карабахе платили и продолжают платить простые граждане Армении, а обогащались на карабахском конфликте единицы. Сегодня в Армении уже начинают говорить об этом открыто, стали даже звучать призывы к возвращению оккупированных территорий. Начались дискуссии и споры на табуированные раньше темы", - отметил Велизаде.

Можно сказать, что в армянском обществе усиливается противоречивое отношение к теме. Оно вроде осуждает прежнее руководство, но при этом пытается избежать более широкого подхода к порицанию, в то время как "карабахская эпопея" того же Роберта Кочаряна тоже требует переосмысления. Однако процесс медленно, с трудом, но все же начался.

Армянское общество, по мнению азербайджанского политолога, обуревают противоречивые чувства. В политическом дискурсе Армении появилась эта запретная тема, люди стали ее смелее обсуждать. В любом случае, считает он, в процессе переосмысления должны участвовать сами граждане, само общество должно делать выводы.

"Я думаю, в соседней стране остались здравомыслящие люди, и парадигмы мышления уже рушатся. Тем не менее, мифы о "победе" и прочем еще сохраняются, иллюзии пока остаются, их должно сокрушить во время дискурса само общество. Все зависит от того, насколько хватит политической воли и ответственности обсуждать и актуализировать эти вопросы у тех, кто раскачал этот маховик.

В любом случае, уже для каждого очевидно, что для того, чтобы решать внутренние проблемы, нужно решить поначалу внешние. Пока существует карабахский конфликт, заперты границы, Армения не сможет решить своих проблем, несмотря ни на какие "революции". И тем более это невозможно после "бархатной революции" Пашиняна. Раньше мафиозные структуры привлекали так называемых инвесторов под собственные гарантии. Теперь этих структур нет, они ушли, а политических гарантий для инвесторов никто не дает, да и не может дать в такой стране, как Армения.

Чтобы выйти из тупика, нужно решать проблемы более глобально. И для этого, конечно, в первую очередь нужно разрешить карабахский конфликт. В Армении должны понять, что бесполезно прятаться за спинами держав. У держав свои интересы. Обвинять Россию в том, что она не помогает Армении или продает оружие Азербайджану, просто глупо. У России свои интересы, и она не собирается портить отношения с Баку или Анкарой из-за союзничества с Арменией.

Если Ереван отойдет от этой линии поведения, дела Армении могут пойти на поправку. Но пока не видно, чтобы новые власти собирались это сделать. Поживем - увидим", - резюмировал Ильгар Велизаде.

В заключение отметим, что после трех десятилетий противостояния двух народов и уже ставшей хронической взаимной ненависти и подозрительности, любая надежда на изменение ситуации должна быть поддержана и сохранена. Страдает от своей "победы" в первую очередь сам армянский народ и лишенная будущего Армения. И если сегодня у страны появился шанс все исправить, новые власти не должны его упускать. Потому что этот шанс может оказаться последним.

Зульфугар Ибрагимов