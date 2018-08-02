Пашинян снова устраивает массовые митинги в Ереване и снова переводит стрелки

Объявление премьером Армении Николом Пашиняном всеобщего митинга 17 августа на главной площади Еревана неоднозначно воспринято в армянском обществе. Такого шага от премьера мало кто ожидал. Ожидалось, что он устроит расширенное заседание правительства, на котором в прямом эфире отчитается о проделанной работе, расскажет о дальнейших планах и программах. Но Никол Пашинян, похоже, никак не может избавиться от митинговой романтики, или же просто не хочет этого делать, так как толпа - это комфортная для него среда, где он чувствует себя как рыба в воде. В отличие от кабинета на Баграмяна 26.

Как объяснил свое решение в Facebook глава правительства, он желает подвести итоги 100 дней своего премьерства.

"Формальная причина - 100 дней моего пребывания на посту премьера, а на самом деле - обсуждение настоящего и будущего нашей страны, которое будет блестящим", - сказал Пашинян в ходе прямого включения в соцсети. Он хочет обсудить то, что произошло в Республике Армения за последние 100 дней и что произойдет дальше, какие шаги предприняло правительства для обеспечения скачкообразного роста. "Мы также обсудим возможности и вызовы, их преодоление. Мы поговорим о сегодняшней, вчерашней и завтрашней Армении. Это очень важно", - сказал Пашинян.

А еще он признался, что очень соскучился и хочет пообщаться. Соскучился, по-видимому, по влюбленным взглядам юных ереванок, по своим изображениям на кепках и кружках.

Такой странный способ обсуждения проблем Армении сразу вызвал сомнения в экспертных кругах страны. Как Пашинян представляет себе "обсуждение" в формате митинга? Ответ на этот вопрос знает, думается, только он один. А вот у экспертов есть свое объяснение поведения премьер-министра.

Премьер-министр Армении решил подвести итоги своего 100-дневного пребывания на посту проведением митинга по той простой причине, что неудобных вопросов со стороны граждан здесь звучать не будет. Такое мнение озвучил на пресс-конференции в четверг политтехнолог Армен Бадалян. По мнению политтехнолога, выбор митинга в качестве формата общения неслучаен. Митинг - это иррациональная, эмоциональная площадка, здесь никогда не увидишь каких-то дебатов, обсуждений по существу вопроса. Что, собственно, и нужно Пашиняну.

"Дело в том, что за 100 дней работы в качестве премьера, Пашинян и его команда так и не смогли представить сколько-нибудь внятной концепции политического и социально-экономического развития Армении. И неудобные вопросы к Пашиняну возникают уже сейчас. Но участники митинга, безусловно, не смогут их задать, поэтому и выбран такой безопасный вариант общения с ними", - цитирует News.am .

По словам Бадаляна, когда у власти нет рационального объяснения подобной неясности и отсутствию внятного видения перспектив развития, и она занята лишь решением сиюминутных, тактических задач, разыгрывается "эмоциональная" карта. Также с помощью митинга премьер доносит до общественности посыл о том, что революция все еще продолжается. А между тем, считает эксперт, она давно должна была закончиться.

Кстати, как раз на днях в интервью радиоканалу RFI Никол Пашинян заявил, что "революция в Армении продолжается". Как сообщает "Арменпресс", об этом он сказал в ответ на вопрос о том, как он - бывший оппозиционер и журналист, чувствует себя на посту премьер-министра Армении. "Революции основаны на сделанном в какой-то момент выборе - остановиться или идти дальше? В Армении это решение приняли люди. Если бы я единолично решал, как поступать дальше, я бы поставил народ перед разочарованием. Сегодня революция в Армении продолжается. Мы подняли вопросы, и мы здесь, чтобы их решить", - сказал он, свалив все на революционные массы.

То есть Пашинян, устраивая митинг, не только хочет избежать неудобных вопросов. Он также намерен взвалить ответственность за непопулярные или бездарные решения на толпу. К вечеру 17 августа у него на руках уже будет новая программа, составленная в зависимости от степени одобрительного воя митингующих по тому или иному поводу. По реакции поклонников он поймет, что продолжать, а что лучше отложить в долгий ящик.

И что это за "мы"? Арменией руководит премьер-министр или народное вече? Толпа внесла его в парламент и заставила депутатов под всевозможными угрозами проголосовать за его кандидатуру, чтобы он, Никол, принимал решения, сидя в правительстве, а не собирая массы на площади. Руководство страной это не удовольствие, это большая ответственность и умение принимать решения. Если боишься ответственности, значит, это не твое.

Решение устроить митинг говорит о том, что Пашинян и сам уже понял, что это не его. Ведь и переговоров по Карабаху он старается избежать по причине все того же страха ответственности.

Как отмечают армянские СМИ, премьер-министр даже не может никак запомнить по именам и должностям членов правительства. Например, на заседании кабмина в четверг он по ошибке представил главу Минздрава Арсена Торосяна как министра финансов, пишет Panorama.am. После подсказки первого вице-премьера Арарата Мирзояна Пашинян извинился. И это, как отмечает издание, не первый случай, когда в правительстве путают министров. Предыдущий случай был в являющемся правовым актом документе. В решении премьера Армении министр обороны Давид Тоноян был представлен как министр по чрезвычайным ситуациям.

Одним словом, премьер-министр Армении решил уклониться, сбежать от ответственности и неудобных вопросов, хоть на один вечер оказаться вновь в привычной ему среде и отдохнуть душой.

Особенно это ему необходимо теперь, после удара, полученного из Москвы, на который официальный Ереван даже не рискнул ответить.

Зульфугар Ибрагимов