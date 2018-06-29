Пашинян струсил - Переговоры по Карабаху с Баку будет вести... Саргсян?

В Армении не могут решить, кто же будет вести переговоры по карабахскому урегулированию от имени армянской стороны. То, что это не будут представители сепаратистского режима Карабаха, известно точно. В Ереване оставили эту безумную идею, поняв, чем настойчивость в таком деле может для них обернуться. Но кто-то ведь должен садиться за стол переговоров с Баку от Армении. Кто?

Премьер Никол Пашинян вроде бы являющийся первым лицом в стране, идти на переговоры не хочет или боится. Во-первых, он не владеет темой и кроме популистских лозунгов по карабахской теме ему на ум вряд ли что-то приходит. А во-вторых, он не хочет наносить урон своему имиджу. А урон неминуем, потому что переговоры по Карабаху никак не могут завершиться с преференциями для армянской стороны. То есть имиджевые потери неизбежны, и, судя по всему, Пашинян не хочет подставляться, оставляя для себя возможность всегда свалить очередной провал на другого переговорщика, утверждая, что "а вот если бы я там был...".

О том, что Пашинян не хочет идти на переговоры, говорит развитие ситуации вокруг процесса урегулирования, необдуманные заявления новых властей и сообщения СМИ. Все это вместе взятое позволяет делать определенные выводы. Которые, кстати, официальные власти сами же и подтверждают.

Как пишет 1in.am, на днях со знаменательным заявлением по этой теме выступил советник по иностранным делам премьер-министра Армении Пашиняна Арсен Харатян: "В Армении немного людей, кто владеет всем переговорным процессом по Нагорному Карабаху - придет день, возможно, и Серж Саргсян отправится спецпосланником по вопросу Карабаха. Кто знает? Я говорю, что я не исключаю участия кого-либо для государственной службы во имя интересов Армении, если есть консенсус по этому вопросу, и если мы увидим, что именно этот человек здесь очень нужен", - сказал он.

Советник Пашиняна фактически открытым текстом дал понять, что премьер Армении ищет другую кандидатуру для участия в переговорах. Удивительно, просто невероятно - но упоминается даже Серж Саргсян! Тот самый Саргсян, карабахскую политику которого так рьяно критиковал тот же Пашинян в его бытность в оппозиции. После каждого раунда переговоров Саргсян под градом критики боялся поднять глаза, чтобы какой-нибудь возмущенный патриот в них не плюнул. И то, что новые власти даже просто мысль допускают о поручении Сержу Саргсяну ведения переговоров по Карабаху, лишний раз подтверждает, что пашиняновский "стройотряд" в полной растерянности.

Команда армянского премьера также не учитывает, что ни с каким "спецпосланником" Баку говорить не будет, и подослать вместо себя кого-то, даже если в Ереване имеется "консенсус" по его кандидатуре, Николу Пашиняну не удастся.

Назвался груздем, как говорится, полезай в кузов. Захотел стать премьером, придется принимать и весь позор Армении, все ее провалы и просчеты. И к этой "высокой миссии" премьер-министру Пашиняну лучше уже начать готовиться.

Зульфугар Ибрагимов